CHP Karataş İlçe Başkanlığına Cengiz Şimşek yeniden seçildi - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Karataş İlçe Başkanlığına Cengiz Şimşek yeniden seçildi - Son Dakika

CHP Karataş İlçe Başkanlığına Cengiz Şimşek yeniden seçildi

6 saat önce

CHP Karataş İlçe Başkanlığına Cengiz Şimşek yeniden seçildi.

CHP Karataş İlçe Başkanlığına Cengiz Şimşek yeniden seçildi, System.String[]

CHP Karataş İlçe Başkanlığına Cengiz Şimşek yeniden seçildi.


Divan Başkanlığını CHP Adana eski Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in yaptığı kongrede tek liste halinde gidilen seçimde Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Turan Barut, Ali Çam, İbrahim Donna, Zülfikar Ece, Niyazi Elçi, Mehmet Kaymaz, Hasan Kerküt, Metin Kumlu, Necla Özcan, Hanifi Şenol, Egemen Ünver ve Fethi Zorlukol seçildi.


Kongreye CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, Burhanettin Bulut ve Orhan Sümer ile İl Başkanı Mehmet Çelebi katıldı. - ADANA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cengiz Şimşek, Karataş, Adana, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:26 Kaynak: İHA
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