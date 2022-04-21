CHP Kurmaylarından Elektrik Kesintisine Tepki - Son Dakika
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CHP Kurmaylarından Elektrik Kesintisine Tepki

21.04.2022 19:45
CHP Kurmaylarından Elektrik Kesintisine Tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesilmesine CHP kurmaylarından da tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesine CHP kurmaylarından da tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesine partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinden de tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcılarının tepkileri şöyle:

"- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: Milyonlarca insan elektriğe ulaşamıyor! İktidar gerçekleri umursamıyor, bunu biliyoruz. Onun için konuyu halkımızın vicdanına bırakıyoruz. Bu tepkiyi görmezden gelemeyecekler!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Bu ülkenin karanlıkta kalmasına izin vermeyeceğiz!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi: Türkiye'de, 2022 yılında 3 milyon 449 bin 344 ailenin, işyerinin elektriği kesildi. Yani 3,5 milyon hanede elektrik yok. Bu tablo değişmedikçe Sayın Genel Başkanımızın direnişi devam edecek! Varsın elektriğimizi kessinler. Biz aydınlık günlerin kandiliyiz…"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, zamlar yüzünden elektriği kesilen ve karanlığa hapsedilen milyonlarca ailenin sesi olmak için karanlıkta kalmayı tercih etti. Zafer milletin hakkını 5'li çeteye peşkeş çekenlerin değil, aydınlık için direnenlerin olacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel: Türkiye'de 2021'de yaklaşık 4 Milyon abonenin yani milyonlarca emekli, işsiz, çiftçi, esnaf ve öğrencinin elektrikleri kesildi. Saray, enerji baronlarını zengin etti; vatandaşımızı elektrik faturalalarını dahi ödeyemeyecek duruma düşürdü. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunu dile getirdi."

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Kılıçdaroğlu: Bugün elektriğimizi kesmişler (2) Kılıçdaroğlu: Bugün elektriğimizi kesmişler (2)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuz Kaan Salıcı, İktidar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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