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CHP Kurultayı'nda Yeni Vizyon

Buket Müftüoğlu, Deniz Yavuzyılmaz'ı tebrik ederek CHP'nin yeni dönem vizyonunu duyurdu.

07.04.2025 16:49
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(ANKARA) - CHP 32. Dönem PM Üyesi Buket Müftüoğlu, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda en yüksek oyu alarak Parti Meclisi üyeliğine seçilen Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ı tebrik etti. Müftüoğlu, "Sayın Yavuzyılmaz'ın bu başarısı hem Zonguldak halkının duyduğu güvenin hem de örgütümüzün emeğe ve liyakate verdiği değerin açık bir göstergesidir" dedi.

CHP 32. Dönem PM Üyesi Buket Müftüoğlu, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında kurucu değerlere dönüş için umut yeniden yeşeriyor" ifadelerini kullanarak yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'e ve partililere tebrik mesajını iletti. Müftüoğlu, "Bu kurultay sadece bir kadro değişimi değil, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yön verecek, halkın özlemlerine cevap verecek güçlü bir vizyonun da başlangıcı oldu" diye konuştu. Müftüoğlu, en yüksek oyu alarak Parti Meclisi Üyeliğine seçilen Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'a da tebriklerini iletti.

Müftüoğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerini rehber edinen Cumhuriyet Halk Partisi, halkçı, laik, sosyal hukuk devleti anlayışını yeniden toplumsal yaşamın temeline yerleştirme iradesini güçlü bir şekilde ortaya koymuştur. Bu tarihi sorumluluk, yalnızca partimizin değil tüm ülkemizin geleceği açısından büyük bir anlam taşıyor. Kurultayda en yüksek oyu alarak Parti Meclisi üyeliğine seçilen Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz Yavuzyılmaz'ı yürekten kutluyorum. Sayın Yavuzyılmaz'ın bu başarısı, hem Zonguldak halkının duyduğu güvenin hem de örgütümüzün emeğe ve liyakate verdiği değerin açık bir göstergesidir" ifadesini kullandı.

"Karadeniz Ereğli, büyük yürüyüşün en önemli duraklarından biri"

Müftüoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim için memleketim olan Karadeniz Ereğli, bu büyük yürüyüşün en önemli duraklarından biridir. Ereğli'de partimizin kapılarını her yaştan, her sosyal ve ekonomik kesimden yurttaşımıza açmak, halkla bütünleşmek, samimi bir şekilde kucaklaşmak artık bir tercihten öte, bir zorunluluktur. Bunun için özlenen, kavgasız, yalansız, riyasız bir Karadeniz Ereğli İlçe Örgütünü hep birlikte inşa etmeliyiz. Dürüst, güvenilir, çalışkan insanlarla kurulacak bu yeni yapı, sadece yerel başarılar getirmekle kalmayacak; aynı zamanda partimizi iktidara taşıyacak güçlü bağların temelini oluşturacaktır. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Atatürk'ün izinde, halkın iradesine dayanan bir yönetim anlayışıyla, daha adil, daha özgür ve daha eşit bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağımıza yürekten inanıyorum. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın halkın partisi."

Kaynak: ANKA

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