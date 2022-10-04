CHP'nin Kyk Yurduna Yerleştirilemeyen Öğrencilere Barınma Desteği Verilmesi Önerisi, AKP ve MHP'nin Oylarıyla Reddedildi - Son Dakika
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CHP'nin Kyk Yurduna Yerleştirilemeyen Öğrencilere Barınma Desteği Verilmesi Önerisi, AKP ve MHP'nin Oylarıyla Reddedildi

04.10.2022 19:00

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilemeyen öğrencilere her ay asgari ücretin yarısı kadar karşılıksız barınma desteği verilmesini içeren kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilemeyen öğrencilere her ay asgari ücretin yarısı kadar karşılıksız barınma desteği verilmesini içeren kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün, Ali Fazıl Kasap'ın KYK'ya bağlı yurtlara başvuru yaptığı halde yerleştirilemeyen öğrencilere her ay asgari ücretin yarısı kadar karşılıksız barınma desteği verilmesini içeren kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü.

Teklif üzerine konuşan Ali Fazıl Kasap, üniversite sınavlarından sonra milyonlarca öğrencinin yine barınma sorunu ile karşı karşıya kaldığını belirterek, AKP'nin 20 yıllık iktidarında yurt sorununu çözmediğini söyledi. Türkiye'de KYK'ya bağlı 800 yurt ve 825 bin yatak kapasitesi bulunduğunu anımsatan Kasap, şöyle konuştu:

"ŞU ANDA BİR ÖĞRENCİNİN AYLIK MALİYETİ AİLESİNE, EN AZ 7-8 BİN LİRA"

"Türkiye'de 4 milyon öğrenciden sadece yüzde 20,6'sı yurt imkanı buluyor. Bu, bir utanç vesikasıdır. KYK'ya yerleşemeyen öğrenciler özel öğrenci yurtlarına gitse deseniz, orada da yurtların fiyatları aylık 3 bin 500 lira ile 12 bin lira arasında değişiyor. Bu hayat pahalılığında üniversitede çocuğu okuyan/okuyacak aileler kara kara düşünüyor. Bu yıl yine çocuğunun giderlerini karşılayamadığı için bazı aileler üniversiteye kayıt bile yaptırmadı. Ülkemizde yaşanan enflasyon nedeniyle kiralardaki ciddi artış, toplumun tüm kesimini derinden etkiledi. Bakın, KYK'ya yerleşemeyen bir öğrenci ev tutsa, fahiş fiyatlar karşısında bu mümkün değil. Şu anda bir öğrencinin aylık maliyeti ailesine, en az 7-8 bin lira. Hal böyle iken ve ülkemizde yaşanan yoksulluk, hayat pahalılığı ve işsizlik karşısında bu öğrencilerimiz ne yapacak? Bu öğrencilerimizin velileri ne yapacak? İktidara geldiğimizde yurt sorununu en az bir yıl içinde çözüme kavuşturacağız."

"BU ÖĞRENCİLERİ NEDEN DÜŞÜNMÜYORSUNUZ"

Meclis kürsüsünden AKP ve MHP sıralarına seslenen Kasap, CHP'nin ısrarlı talebi sonucu KYK'ya olan kredi borçlarının faizlerinin silinmesi için Meclis'in mesai yapacağını ve yurtlarda kalan öğrencilerin günlük beslenme yardımlarının artırıldığını söyledi. KYK yurtlarında yer olmadığı ve yeterli sayıda yurt bulunamadığı için dışarıda kalan diğer öğrencilerin nasıl besleneceğini soran Kasap, "Bu öğrencileri neden düşünmüyorsunuz" dedi.

"BU TABLOLAR KARŞISINDA NE DİYECEKSİNİZ"

İstanbul'da öğrenci sayısının yaklaşık 824 bin olduğunu, buna karşın yurt kapasitesinin sadece 29 binde kaldığını; Ankara'da öğrenci sayısının 315 bin, yurt kapasitesinin sadece 31 bin olduğunu; İzmir'de öğrenci sayısının 175 bin, yurt kapasitesinin ise sadece 19 binde kaldığını ifade eden Kasap, AKP ve MHP milletvekillerine seslenerek, "Bu tablolar karşısında ne diyeceksiniz" diye konuştu.

Yapılan oylama sonucunda KYK'ya bağlı yurtlara başvuru yaptığı halde yerleştirilemeyen öğrencilere her ay asgari ücretin yarısı kadar karşılıksız barınma desteği verilmesini içeren kanun teklifinin doğrudan gündeme alınma önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Kasap, yaptığı değerlendirmede, "AKP ve MHP milletvekilleri, oylamada tutundukları tavırla bir kez daha öğrencilerimizin yanında olmadıklarını göstermişlerdir" dedi.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP'nin Kyk Yurduna Yerleştirilemeyen Öğrencilere Barınma Desteği Verilmesi Önerisi, AKP ve MHP'nin Oylarıyla Reddedildi - Son Dakika
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