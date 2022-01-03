CHP'li Ağbaba: "TÜİK'in enflasyonu halkın gerçek enflasyonun yarısına dahi ulaşamadı" - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TÜİK'in enflasyonu halkın gerçek enflasyonun yarısına dahi ulaşamadı." ifadesini kullandı.

Ağbaba, TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarıyla ilgili yazılı açıklamasında, Türkiye'nin 2003'ten itibaren en yüksek yıllık enflasyonu gördüğünü, yine 2003 yılından beri ilk kez aylık çift haneli enflasyon artışının yaşandığını savundu.

Bu durumda yıllardır makyajlı verilerle gerçeği çarpıtan TÜİK'in yüzünün artık makyaj tutmaz hale geldiğini öne süren Ağbaba, "Bağımsız ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aralık ayında yüzde 19,35 arttığını açıklarken, yıllık enflasyondaki artışın ise yüzde 82,81 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Türk-İş aralık ayı açlık ve yoksulluk araştırmasına göre aralık ayındaki gıda maddelerinde yaşanan artışın yüzde 25,75 olduğunu açıkladı. TÜİK aralık ayında enflasyon artışını yüzde 13,58 olarak açıklayarak halkın gerçek enflasyonunda uzak kaldı. Bir başka deyişle TÜİK'in enflasyonu halkın gerçek enflasyonun yarısına dahi ulaşamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, üretici fiyat endeksinde yıllık artışın yüzde 80 olarak gerçekleştiğini, bunun da ülke tarihinde yeni bir rekor olduğunu ileri sürdü.

Üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksi arasındaki makasın ise her ay açıldığını savunan Ağbaba, aralık ayında bu farkın yüzde 44'ü aştığını kaydetti.