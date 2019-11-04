Son Dakika Haberleri: CHP'li Çakırözer'den RTÜK eleştirisi
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CHP'li Çakırözer'den RTÜK eleştirisi

7 saat önce

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliğinin düşürülmesine ilişkin, "Bu, anayasal demokrasi kuralları açısından kabul edilebilir değildir.

CHP'li Çakırözer'den RTÜK eleştirisi, System.String[]

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliğinin düşürülmesine ilişkin, "Bu, anayasal demokrasi kuralları açısından kabul edilebilir değildir. Meclis'in yetkisi gasbedilmiştir. Tüm milletvekilleri, parti grupları buna karşı çıkmalıdır." dedi.

Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekim ayında en az 42 gazetecinin yargılandığını belirtti.

Yargı reformu paketinin ilkinin yürürlüğe girmesinin ardından Eren Erdem ve Emre İper gibi hiç cezaevinde olmaması gereken gazetecilerin özgürlüklerine kavuştuğunu ifade eden Çakırözer, kasım ayına girilmesiyle de gazetecilerin yine mahkemelerde savunma yapmaya başladığını söyledi.

Çakırözer, kasım ayında 70'e yakın gazetecinin haberleri ve eleştirileri nedeniyle yargılanacağını kaydetti.

Yargı reformu TBMM'de tartışılırken sosyal medyada paylaşım yaptıkları için 9 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldığını anlatan Çakırözer, "Gerçek anlamda yargı reformunun olması için zihniyet değişikliğine ihtiyaç var." diye konuştu.

Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliğinin düşürülmesini de eleştiren Çakırözer, Meclisin iradesinin RTÜK tarafından yok sayıldığını savundu.

Bildirici'nin, TBMM'deki tüm partilerin oylarıyla seçildiğine işaret eden Çakırözer, "RTÜK'te tehlikeli bir yol açılmıştır. Artık RTÜK'te beğenilmeyen, açıklamaları rahatsız eden, saklanmak istenen gerçekleri açığa çıkaran herhangi bir üye, Meclis'in iradesi yok sayılarak üyelikten çıkarılabilir. Bu, anayasal demokrasi kuralları açısından kabul edilebilir değildir. Meclis'in yetkisi gasbedilmiştir. Tüm milletvekilleri, parti grupları buna karşı çıkmalıdır." ifadelerini kullandı.

Çakırözer, yarın Basın Kartı Komisyonunun toplanacağını anımsatarak, gazetecilere basın kartlarının eşit değerlendirmeyle, hiçbir ayrım ve ambargo yapılmadan verilmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Faruk Bildirici, Eskişehir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:36 Kaynak: AA
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