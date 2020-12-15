CHP'li Çeviköz'den ABD'nin yaptırım kararına tepki Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Çeviköz'den ABD'nin yaptırım kararına tepki Açıklaması

15.12.2020 10:01
CHP'li Çeviköz'den ABD'nin yaptırım kararına tepki Açıklaması, System.String[]

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Ünal Çeviköz, Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasına yönelik ABD yaptırım kararına ilişkin, "Ülkemizin Rusya'dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin ABD'nin yaptırım uygulama (CAATSA 231) kararı almasını derin bir endişe ile...

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Ünal Çeviköz, Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasına yönelik ABD yaptırım kararına ilişkin, "Ülkemizin Rusya'dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin ABD'nin yaptırım uygulama (CAATSA 231) kararı almasını derin bir endişe ile karşılıyor ve bu kararı şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Çeviköz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin ABD'nin yaptırım (CAATSA 231) kararı almasını derin bir endişe ile karşıladıklarını ve bu kararı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Söz konusu yaptırımların nedeni olan S-400'lerin alımının, Türkiye'nin egemen kararı olduğunu belirten Çeviköz, şu ifadeleri kullandı:

"O nedenle yaptırım adımını asla kabul etmemekteyiz. NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olan ülkemizin savunmasını güçlendirmek için attığı adımların, içinde bulunduğumuz ittifakın da güçlendirilmesi için düşünülen bir tedbir olarak değerlendirilmesi beklenirdi. Türkiye S-400 sistemini satın almak zorunda kalmış ve tercihini de bu yönde kullanmıştır. Şimdi yapılması gereken 2,5 milyar dolarlık yatırım yapılan bu sistemin en kısa zamanda kullanılır hale getirilmesidir."

Türkiye'nin savunma sanayiine yönelik olarak alınan kararların, sadece Türkiye'yi etkilemekle kalmayacağına; NATO'nun stratejik savunma yeteneklerine de olumsuz etkide bulunacak nitelikte olduklarına işaret eden Çeviköz, "Dolayısıyla bu karar, Türkiye özelinde tüm NATO ülkelerini de ilgilendirmektedir. ABD yönetimi Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından 1975 yılında Türkiye'ye 3 yıl boyunca uyguladığı silah ambargosunun ardından 40 yıldır bu yola başvurmamıştır. Böyle bir yaptırım kararı almak yerine meselenin çözümü için diyalog yoluyla bir arayış içinde olunması beklenirdi. CHP olarak bu krizin aşılması yönünde gösterilecek her türlü çabayı destekleyeceğimizi bildiriyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, S 400, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Çeviköz'den ABD'nin yaptırım kararına tepki Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Alaattin Çakıcı'dan "İfadesi alındı mı?" diye soran CHP Sözcüsü Öztrak'a yanıt: Savcılık çağırdığı an mutlaka gideceğim Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Geçen sezon futbolu bırakan Petr Cech, Chelsea U23 takımıyla futbola döndü İrem Derici'den ilginç paylaşım: 4 günlük yasağı benimle geçirecek bireyler aranıyor Son dakika: Konut satışları kasım ayında %18,7 azalarak 112 bin 483 oldu Eve kurşun yağdıran saldırgan polislere tehditler savurdu: Çoğunuzu sürmezsem namussuzum Oyuncu Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 465 liradan işlem görüyor         
10:55
Güne yatay seyirle başlayan dolar 7,85'ten işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan dolar 7,85'ten işlem görüyor         
10:47
Pfizer CEO'su henüz neden aşı olmadığını açıkladı Pfizer CEO'su henüz neden aşı olmadığını açıkladı         
10:18
Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti Kocasının defalarca bıçakladığı kadın, sürünerek çıktığı kapı önünde hayatını kaybetti         
10:11
TFF, Karagümrük'ün ismini yanlış yazınca taraftarlar tepki gösterdi TFF, Karagümrük'ün ismini yanlış yazınca taraftarlar tepki gösterdi         
10:03
CHP'li Altay'ın CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller         
09:57
Tam 9 kez seçildi! 8 cumhurbaşkanıyla çalışan muhtar 43 yıldır rakipsiz Tam 9 kez seçildi! 8 cumhurbaşkanıyla çalışan muhtar 43 yıldır rakipsiz         
09:32
Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını kınadı         
08:47
Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim Kendi mezarını kazan vatandaş: Salgın var ölebilirim, kimseye zahmet vermeyeyim         
08:20
50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu 50 lira sermayeyle işe başladı, KOSGEB'den aldığı hibeyle patron oldu         
08:18
45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor 45 yılda birçok ünlü isme ait 13 bin plak ve kaset arşivledi! Dükkana gelen sanatçılar bile şaşırıp kalıyor         
08:18
5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar 5 maddede salgınla mücadelede yeni kararlar         
07:52
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti         
19:08
Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı         
17:29
Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Kısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler         
16:36
Şahinbey Belediyesi'nden koronavirüsten eşini kaybedene bin 500 lira destek Şahinbey Belediyesi'nden koronavirüsten eşini kaybedene bin 500 lira destek         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 11:14:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Çeviköz'den ABD'nin yaptırım kararına tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei