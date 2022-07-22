CHP'li Deniz Yücel: "İzmir'e Yönelik Daha Fazla Saldırı Var"

"Sizi başbakan yaptı niye onu terk ettiniz" diye sordu, Davutoğlu cevabı geciktirmedi

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Hizmet üretmelerini engellemek, haksız soruşturmalarla Menderes'te yaşadığımız görevden alma gibi olaylarla belediye başkanlarımızı, partimizi itibarsızlaştırmak istiyorlar. İzmir'e yönelik daha fazla saldırı var. Bunlar tabi ki ne belediye başkanlarımızı ne de bizi engelleyebilecek ya da mücadelemizi zayıflatacak" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, il başkanlığında ilçe belediye başkanları ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Yaklaşık bir saatlik toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Deniz Yücel, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın görevden uzaklaştırılması, CHP'nin Balıkesir'de yapacağı "Milletin Sesi" mitingi ve anket çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

"İTİBARSIZLAŞTIRMA ÇABASI VAR"

Belediye başkanları ile hizmetler ve sorumluluk alanlarındaki çalışmalarla ilgili istişare yaptıklarını belirten Yücel şöyle konuştu:

"Menderes'te belediye başkanımızın görevden alınması sonucunda bir başkanvekili seçildi. O süreci değerlendirdik. İl Başkanlığı olarak yaptırdığımız bir anket çalışması vardı. Bunun sonuçlarını kendileriyle paylaştık. Bir de pazar günü genel başkanımızın katılımıyla Balıkesir'de 'Milletin Sesi' mitingi var. Bu mitingin planlanması ve İzmir'den katılımla ilgili görüşme yaptık. Özellikle son süreçte iktidar bütün gücüyle Cumhuriyet Halk Partili ve muhalefet partilerinin belediye başkanlarının üzerine geliyor. Sebebi hem çalışmalarını hizmet üretmelerini engellemek hem halka dokunmalarını, temas etmelerini engellemek, haksız soruşturmalarla Menderes'te yaşadığımız görevden alma gibi olaylarla belediye başkanlarımızı, partimizi itibarsızlaştırmak. Bunlar tabi ki ne belediye başkanlarımızı ne de bizi engelleyebilecek ya da mücadelemizi zayıflatabilecek yöntemler değil. Bu konuda bir uyarı yapma gereği hissettik. Çünkü CHP'li belediye başkanları mercek altında. İzmir'de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır yerelde iktidarda olan parti. Bundan dolayı da İzmir'e yönelik daha fazla saldırı var. Yıpratma çabası var, algı yaratma, algı operasyonu yapma, itibarsızlaştırma çabası var. Bu konuyu belediye başkanlarımızla görüştük."

"MAHKEME İHALENİN İPTALİ TALEPLERİNİ REDDETTİ"

Buca Metrosu ile ilgili AKP kanadından yapılan ihalenin yenilenmesi gerektiğine dair açıklamaları yorumlayan Yücel şunları söyledi:

"Ortada bir mahkeme kararı varken iddia ortaya atmanın bir anlamı yok, bir faydası da yok. Ben şimdi bakıyorum AK Parti cephesi bir zafer kazanmış gibi açıklamalar yapıyor. Halbuki mahkeme ihalenin iptali ile ilgili talepleri reddetti. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Büyükşehir Belediyemizin bu konuda açıklamaları var. İhale süreci ile ilgili iki konuda eksiklik olduğu belirtilmişti. Bu eksikler zaten Danıştay'daki temyiz süreci devam ederken giderildi. Dolayısıyla Buca Metrosu ihale süreci tamamlanmış oldu. Süreç hızlı bir şekilde işleyecek ve yapım işlerine bir an önce başlanacak. Yani metronun yapım işini akamete uğratacak ya da durduracak, yavaşlatacak, engelleyecek herhangi bir şey yok Danıştay kararında."

"CHP'NİN OYLARINDA CİDDİ ARTIŞ VAR"

Parti olarak yaptırdıkları anketlerle ilgili konuşan Yücel, "CHP'nin oylarında ciddi bir artış var. İktidar partisinin ve iktidar ortağının AK Parti'nin ve MHP'nin oylarında ciddi bir düşüş var. Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti'nin de oylarında artış var. Bu yapılan anket ilçe bazında değil, İzmir'i ölçen bir anket. Belediye ve yerel yönetimleri ölçmüyor. Bu milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığına yönelik bir anketti. Önümüzdeki aylarda bunu güncelleyeceğiz" diye konuştu.