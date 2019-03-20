Son Dakika Haberleri: CHP'li Erdek Belediye Başkanının Görevinden Alındığı İddia Edildi

CHP'li Erdek Belediye Başkanının Görevinden Alındığı İddia Edildi

2 saat önce

CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın görevden alındığı iddia edildi.

CHP'li Erdek Belediye Başkanının Görevinden Alındığı İddia Edildi, System.String[]
CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın görevden alındığı iddia edildi. CHP'li Sarı ise iddialara cevap verdi.

CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın görevden alındığı iddia edildi. İddiaya göre, Başkan Hüseyin Sarı'nın hakkında süren bir davadan mahkum olduğu ve bu nedenle görevden alındığı kaydedilirken, dava sonucunun Hüseyin Sarı'nın seçilmesine engel olmadığı ve belediye başkanlığı adaylığının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan iddiaları yalanlayan Başkan Hüseyin Sarı, "Yaptığım bir konuşma nedeni ile şikayet edildim. Yargı süreci başladı. Yüz kızartıcı bir değil. Sehven, dil sürçmesi ile yaşanan hakaret algılamasıydı. Neticede 11 ay 20 gün bir hapis kararı verdi. Yargıtay'a konu intikal etti. O dönemde Başbakan, Cumhurbaşkanımız seçildi. Benim davam geri çekilmedi, Yargıtay kararı onayladı. TCK'nın 53. maddesi a bendinde 'Kısıtlı olan dönemde memuriyet yapamaz' hükmü var. b bendinde seçme ve seçilme hakkı husus var. Anayasa Mahkemesi iptal ettiği için bugün belediye başkan adayıyım. Belediye başkanlığımla ilgili bir sorun yok. Sadece, tedbir süresi boyunca CHP'li belediye meclis üyeleri arasında bir seçim yapılacak. 31 Mart'a kadar belediye başkanlığını o arkadaş yürütecek. Ben zaten dün itibarı ile belediye başkan vekilimi atadım" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:10 Kaynak: İHA

Hüseyin Sarı, Erdek, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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