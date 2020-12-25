CHP'li Gök: "Uludere olayında Türkiye bir sınav veriyor" - Son Dakika

CHP'li Gök: "Uludere olayında Türkiye bir sınav veriyor"

25.12.2020 13:19
CHP'li Gök:

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Uludere olayının 9. yılında Türkiye'nin bir sınav verdiğini savunarak, "Bu olayla yüzleşmediğimiz, adaleti gerçekleştirmediğimiz takdirde Uludere olayı kanayan yara olarak kalacaktır.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Uludere olayının 9. yılında Türkiye'nin bir sınav verdiğini savunarak, "Bu olayla yüzleşmediğimiz, adaleti gerçekleştirmediğimiz takdirde Uludere olayı kanayan yara olarak kalacaktır." dedi.

Gök, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı Köyü'nde, 28 Aralık 2011'de meydana gelen ve 34 kişinin hayatını kaybettiği olayın yıl dönümü nedeniyle TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Bundan 9 yıl önce, Türkiye'yi sarsan, çok üzen, önce karartılan, üzeri örtülmek istenen Uludere olayını yaşadıklarını ifade eden Gök, olayla ilgili süreci anlattı.

Ölen kişilerin terör örgütü yanlısı olabileceği kuşkusu yaratılarak, olayın karartılmak istendiğini, mahkemeye dahi yansımadığını, mülkiye müfettişleri raporunun bir ön inceleme raporu olarak ortada kaldığını, soruşturma raporuna dönüştürülmesine izin verilmediğini savunan Gök, "Yolda bir insana araba çarpıp, ölümüne sebep olsa açılacak bir dava mümkünken, 34 kişinin öldüğü bu hava harekatından sonra hiçbir kişi hakkında adli işlem başlatılmadı. Adalet Uludere'ye uğramadı." diye konuştu.

Levent Gök, 9 yıldır adaletin gelmemesinin, Uludereli ailelerin devlete duyduğu öfke, kırgınlık, duygusal kopuşu daha da artırdığını, buna haklarının olmadığını ileri sürdü.

Bu olayla yüzleşmedikleri, adaleti gerçekleştirmedikleri takdirde Uludere olayının, Türkiye'de kanayan yara olarak kalacağını savunan Gök, "Bu olayla yüzleşilmediği takdirde ne yaparsanız yapın, istediğiniz en güzel yargı reformunu çıkartın, Türkiye'nin bir tarafı, adalet mutlaka eksik kalacaktır. Dokuzuncu yılında Uludere olayında Türkiye bir sınav veriyor. Bu sınavın adalet yoluyla başarılı geçmesini diliyorum. Uludere'ye adalet bir gün mutlaka gelecek." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Levent Gök, Türkiye, Uludere, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Gök: 'Uludere olayında Türkiye bir sınav veriyor' - Son Dakika


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