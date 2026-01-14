CHP'li Hasan Öztürkmen'den Hurda Teşvik Kanunu Teklifi: 20 Yaş Üzeri Aracını Hurdaya Çıkaranlardan Ötv Alınmasın

(TBMM) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "Vatandaş ÖTV saçmalığı yüzünden eski araçlara mahküm kalıyor. Eski araçların bakım maliyetlerinin artması, hane ekonomisine fazladan yük getiriyor. Bu durum, hem sürücüler hem de çevre için ciddi riskler yaratmaktadır. Eski araçlar, daha fazla yakıt tüketir ve çevreye daha fazla karbon salınımı yapar. Avrupalının hurdaya çıkardığı bir aracı almak için, Türkiye'de sabit gelirli bir çalışanın onlarca yıl para biriktirmesi gerekiyor. Eski araç Türk milletinin kaderi olamaz" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Türkiye'de 20 ve üzeri yaştaki taşıtların bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması, araçlarını hurdaya çıkaranlardan ilk araç alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmamasını öngören kanun teklifi hazırladı. Türkiye'deki araç yaş ortalamasının Avrupa'nın çok üstünde olduğunu belirten Öztürkmen, bin kişi başına düşen otomobil sayısında da Avrupa'nın çok gerisinde kalındığına işaret etti. Öztürkmen, engellilerin ÖTV muafiyetiyle aldıkları araçlara getirilen kısıtlamaların da kaldırılmasını istedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Öztürkmen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde aracını yenilemek isteyen milyonlarca vatandaş hurda teşvik yasasının çıkmasını bekliyor. 20 yaş ve üzeri araç sahiplerine yeni araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasını amaçlayan düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını bekliyor. Hurda teşviki yasası hala Meclis'e gelmiş değil. Hükümet bu konuda vatandaşın taleplerine kulaklarını tıkadı. Ancak bu hafta Meclis'e yeni bir kanun teklifi veriyorum. TÜİK verilerine göre Türkiye'de araçlarda yaş ortalaması otomobillerde 14, minibüslerde 15,5, otobüslerde 15,4, kamyonetlerde 13,3, kamyonlarda 17,8, motosikletlerde 13,3, özel amaçlı taşıtlarda 14,3 ve traktörlerde 24,4'tür. Avrupa Birliği'nde bu ortalama 12 yıl. Türkiye'de dört otomobilden birisi (yüzde 27) 20 yaştan daha büyük. Türkiye'deki otomobillerin yarısı 10 yıl ve daha büyük yaşta. Türkiye'de araç yaş ortalamasının bu kadar yüksek olmasının ardında kuşkusuz vergi politikaları yer alıyor. Vatandaş ÖTV saçmalığı yüzünden eski araçlara mahküm kalıyor. Eski araçların bakım maliyetlerinin artması, hane ekonomisine fazladan yük getiriyor. Bu durum, hem sürücüler hem de çevre için ciddi riskler yaratmaktadır. Eski araçlar, daha fazla yakıt tüketir ve çevreye daha fazla karbon salınımı yapar. Avrupalının hurdaya çıkardığı bir aracı almak için, Türkiye'de sabit gelirli bir çalışanın onlarca yıl para biriktirmesi gerekiyor. Eski araç Türk milletinin kaderi olamaz.

"20 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV'siz yerli üretim araç satılması..."

Türkiye'de ilk olarak 2003 yılında uygulamaya alınan sistem zamanla güncellenmiş ve farklı tarihlerde yeniden devreye sokulmuştur. Bu teşvik modeli sayesinde, trafik kazalarının azaltılması, emisyon oranlarının düşürülmesi ve enerji verimliliği açısından daha ileri teknolojiye sahip araçların yollara çıkması mümkün hale gelmiştir. Bu hafta vereceğim kanun teklifi ile 20 yaş üstü araç sahiplerine ÖTV'siz yerli üretim araç satılmasını isteyeceğim. Bugün vatandaşlarımız daha geniş kapsamlı bir yasa beklerken, Cumhur İttifakı'ndan yansıyan duyumlar tam tersini göstermektedir. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adı altında planlanan taslağa göre, hurda teşvik programından yararlanmak isteyen vatandaşlardan en az üç çocuk sahibi olmaları, 25 yaş üstü araçlarının olması veya üzerine kayıtlı bir otomobil bulunmaması beklenecek. Vatandaş, ekonomik şartlardan dolayı bir çocuk yapmakta zorlanırken, üç çocuk şartı getirmek tam bir işgüzarlıktır. Vatandaşın ihtiyacını karşılamaya yönelik değil, Tayyip Erdoğan'ın "üç çocuk" talimatının bir ödülü gibidir. TÜİK'in istatistiklerine çocuk sahibi ailelerin sadece yüzde 10'unda üç veya daha fazla çocuk var. Ayrıca 25 yaş üstü araçlar da kapsamı daraltmaktadır. 2003 yılındaki hurda teşviki 20 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya çıkaranlara neredeyse ÖTV'siz araç alma imkanı tanımıştı.

"Ülkemizde 21 yaş ve üstü otomobillerin oranı yüzde 25,6'ya yükselmiştir"

Bugün 25 yaş üstünde 6 milyon araç var. Toplam araç sayısı içinde düşük bir oran. Ülkemizde 21 yaş ve üstü otomobillerin oranı da yüzde 25,6'ya yükselmiştir. Yani her dört araçtan biri 20 yaş üstünde. Teklifin 20 yaş üstü araçları kapsaması, katılımı artıracak ve anlamlı hale gelecektir. Bugün 20-25 yaş arasındaki araçlar da ekonomik ömrünü tamamlamış ve zaruretten trafikte varlık göstermektedir. Türkiye'de her bin kişiye ortalama 189 otomobil düşüyor. Ankara bin kişi başına 342 araçla kişi başına en fazla araç düşen şehrimiz. Gaziantep'te 306 bin otomobil bulunuyor. Bin kişi başına 140 araçla Türkiye ortalamasının altında kalıyor. ?Avrupa'nın en fakir ülkesindeki araç sahipliği oranı, Ankara'nın iki katı. Avrupa ortalaması ise bizi dörde katlıyor. Avrupa'da bin kişi başına 582 otomobil düşüyor. Bu oran Bulgaristan'da 300, Romanya'da 325, Almanya'da 600. Otomobil zengini ABD'deyse 875. Avrupa'nın kişi başına düşün otomobil sayısında en fakir ülkelerinden biri olmamıza rağmen trafik büyük şehirlerde içinden çıkılmaz durumda.

"Artık kısıtla birlikte yerli araç alım şartı ve limit kaldırılmalıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla ÖTV muafiyetli engelli araç satışında kural değişmişti. Bu kararla ÖTV muafiyeti olarak engelli yurttaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a çıkarılırken, bu istisna kapsamında alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla yükseltilmişti. Düzenleme ile engellilerin donanımlı araç alması da imkansız hale geldi. Bu yanlışın artık düzeltilmesini istiyoruz. ÖTV muafiyetli engelli araç alım limiti bu yıl için 2 milyon 200 bin liradır. Artık kısıtla birlikte yerli araç alım şartı ve limit kaldırılmalıdır. Eskisi gibi 5 yılda bir değişim yapılmalıdır. Gençlerimiz hayata atılırken bir araba sahibi dahi olamayacaklarsa biz neden varız, devlet neden var? Bir arabaya sahip olmanın nesi bu kadar özeldir de böyle vergilendirilmiştir? Gençlere bir aracı çok görenler, engellilerin alacağı araca müdahale edenler, kamu kaynakları ile en güzel araçlara biniyorlar. Kamuda Tasarruf Paketi yürürlükteyken 2025 yılında kaç özel araç kiralandığını sordum. Ama Mehmet Şimşek'ten henüz bir yanıt alamadım. Bütün dünyada vergi zenginden alınır, Türkiye'de yoksuldan. AKP'nin kara düzeninde ezilen emekçiler oluyor."