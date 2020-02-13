CHP'li heyet, kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesiyle görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li heyet, kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesiyle görüştü - Son Dakika

CHP'li heyet, kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesiyle görüştü

6 saat önce

CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen heyet, 40 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun ailesiyle görüştü.

CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen heyet, 40 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun ailesiyle görüştü.

Tunceli Öğretmenevi'nde Gülistan Doku'nun ailesiyle bir araya gelen Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, aileden bilgiler aldı.

Anne Bedriye Doku, heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kızının bulunması için herkesten yardım beklediğini söyledi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bankoğlu, kentte çeşitli kurumlarla görüşeceklerini belirterek, "Bu aşamada Gülistan Doku'nun ailesi Gülistan'ın akıbetini öğrenmek istiyor. Yürütülen soruşturmanın adaletli, şeffaf bir şekilde yürütülmesini istiyor." dedi.

Soruşturmanın takipçisi olacaklarını ifade eden Bankoğlu, "Burada aldığımız bilgiler sonucunda da oluşturduğumuz raporu sayın genel başkanımızla paylaşacağız ve Mecliste bütün partilerin de olduğu ortak bir araştırma komisyonuyla birlikte belkide bu olayın araştırılması için talepte bulunacağız" diye konuştu.

CHP'li heyet, kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesiyle görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi, Tunceli, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:44 Kaynak: AA
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