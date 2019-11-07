Son Dakika Haberleri: CHP'li Kasap'tan termik santral eleştirisi
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CHP'li Kasap'tan termik santral eleştirisi

6 saat önce

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "2013'te çıkarılan bir kanunla, termik santrallerin 31 Aralık 2019' kadar bacalarına filtre takma zorunluluğu vardı.

CHP'li Kasap'tan termik santral eleştirisi, System.String[]

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "2013'te çıkarılan bir kanunla, termik santrallerin 31 Aralık 2019' kadar bacalarına filtre takma zorunluluğu vardı. En son geçen torba yasada 3 yıl daha 15 termik santralin bacalarına filtre uygulaması ertelendi. Üç yıl daha halkımız zehirlenmeye devam edecek." dedi.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çevreyle ilgili mücadelelerinin sonuç verdiğini, Gediz'de, Murat Dağı'nda altın çıkarılmasıyla ilgili ÇED raporunun iptal edildiğini belirtti.

Kütahya'nın Tunçbilek, Seyitömer termik santrallerinin olduğu bölgelerde çevre mücadelelerinin devam ettiğini dile getiren Kasap, Tunçbilek ve Seyitömer termik santrallerinin bulunduğu bölgenin fotoğraflarını basın mensuplarına gösterdi.

Maden şehri olan Kütahya'nın, hava kalitesi ölçümlerinin başladığı 1989'dan bu yana hava kirliliğinin en yüksek olduğu illerin başında geldiğini ifade eden Kasap, şunları kaydetti:

"Özellikle bölgede faaliyet gösteren santrallerin filtresi olmadan çalışması her yıl binlerce erken ölüme sebep olmakta, kronik akciğer rahatsızlıkları ve kanser oranlarının artmasına sebep olmaktadır. Tüm bu bulgulara rağmen Kütahya'da ve ülke genelindeki 15 termik santralde henüz çevreyi korumayla ilgili, bacalara filtre takılma olayı gerçekleştirilmemiştir. 2013'te çıkarılan bir kanunla, termik santrallerin 31 Aralık 2019'a kadar bacalarına filtre takma zorunluluğu vardı. En son geçen torba yasada 3 yıl daha 15 termik santralin bacalarına filtre uygulaması ertelendi. Üç yıl daha halkımız zehirlenmeye devam edecek."

Cumhuriyet Halk Partisi, Kütahya, Aralık, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:22 Kaynak: AA
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