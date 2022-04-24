CHP'li Özkan'dan Bakan Dönmez'e Tutanaklı Yanıt: "İşte Elektrik Kesme Tutanağı, Hemen İstifa Et" - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Özkan'dan Bakan Dönmez'e Tutanaklı Yanıt: "İşte Elektrik Kesme Tutanağı, Hemen İstifa Et"

24.04.2022 23:25
CHP'li Özkan'dan Bakan Dönmez'e Tutanaklı Yanıt: "İşte Elektrik Kesme Tutanağı, Hemen İstifa Et"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesik olmadığını ileri süren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e CHP kurmaylarından tepki geldi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu’nun evine ait elektrik kesme tutanağının ve mühürlü sayacın fotoğrafını paylaşarak, “Elektrik faturasını ödeyemeyen 4 milyon abonenin sesi olmak için direnen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na iftira atan Fatih Dönmez hangi yüzle o koltukta oturmaya devam edeceksin? İşte elektrik kesme tutanağı, hemen istifa et” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesik olmadığını ileri süren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e CHP kurmaylarından tepki geldi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu'nun evine ait elektrik kesme tutanağının ve mühürlü sayacın fotoğrafını paylaşarak, "Elektrik faturasını ödeyemeyen 4 milyon abonenin sesi olmak için direnen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na iftira atan Fatih Dönmez hangi yüzle o koltukta oturmaya devam edeceksin? İşte elektrik kesme tutanağı, hemen istifa et" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından "Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" paylaşımını yaptı.

"ERDOĞAN'IN ENERJİ BAKANI BUDUR"

Kılıçdaroğlu da yine sosyal medya hesabından Dönmez'e şu yanıtı verdi:

"Erdoğan'ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!"

Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP kurmaylarından da Bakan Dönmez'e sosyal medyadan tepki geldi. CHP yöneticilerinin tepkileri şöyle:

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: "Rahmetli Erbakan Hoca yaşasaydı şöyle derdi: 'Sizi gidi yalancılar siziii..."

ÖZKAN: ENTRİKACI BAKAN İSTİFA! HANGİ YÜZLE O KOLTUKTA OTURACAKSIN?

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan: "Bu nasıl bir delirme hali. Ayıp. Hiç mi utanman yok? Yalan, entrikayla ülkenin canına okudunuz. Yönetemiyorsunuz. Yalancıdan devlet adamı olmaz. Erken seçim istiyoruz. Düşün milletin yakasından. Bir de bakan olacaksın utan . Yalanlarına karşı işte gerçek. Yuhh. Entrikacı bakan istifa! Hangi yüzle o koltukta oturacaksın? İstifa et! Entrikacılık kadar mide bulandırıcı hiç bir şey yoktur. Kurtuluşun istifa etmektir."

KESME TUTANAĞI VE MÜHÜRLÜ SAYAÇ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Tuncay Özkan: (Elektrik kesme tutanağının fotoğrafını paylaşarak)" Elektrik faturasını ödeyemeyen 4 milyon abonenin sesi olmak için direnen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na iftira atan Fatih Dönmez hangi yüzle o koltukta oturmaya devam edeceksin? İşte elektrik kesme tutanağı, hemen istifa et. Elektrik faturasını ödeyemeyen 4 milyon abonenin sesi olmak için direnen Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve ziyaret ettiği ev halkına iftira atan Fatih Dönmez hangi yüzle o koltukta oturacaksın? İşte mühürlü elektrik saati."

ÖZTUNÇ: YALAN SÖYLEMEYİ AĞABABALARINDAN MI ÖĞRENDİN?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: "Yalan söylemeyi ağababalarından mı öğrendin? Kelime oyunu yaparak aklınca algı yaratmaya çalışıyorsun. Sefilsin ve yalancısın. Hükümetinin ne kadar aciz olduğunu bir kez daha ispatlamış oldun."

AKIN: DENİZE DÜŞEN YILANA SARILIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: "Çaresizlikle denize düşen yılana sarılır, sen mübarek Ramazan'da yalana sarıldın. Ülkemizin karanlıkta kalan ailelerine ve çocuklarına ses olan Genel Başkanımıza iftira attın Fatih Dönmez... Yalanı dolanı bırak istifa et."

AĞBABA: REZİLSİNİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: "Elektriğin kesilme görüntüsü ortada. Sayaçta yazılan ortada. Kesme tutanağı ortada. Ama Enerji Bakanı ülkeden bihaber, utanmadan yalan söylüyor. Sebebi basit: İtibarsızlıklarını, karanlığa mahkum ettiği milyonlarca haneyi, Saray'ın ışıltılı şatafatını gizlemek. Rezilsiniz"

YORUMLAR
500
Bakan Dönmez'in 'O gün elektriği kesilmedi' iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan çok sert cevap: Yalansa istifa edecek misin? Bakan Dönmez'in 'O gün elektriği kesilmedi' iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan çok sert cevap: Yalansa istifa edecek misin? Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilginç iddia: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilginç iddia: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Enerji, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Özkan'dan Bakan Dönmez'e Tutanaklı Yanıt: 'İşte Elektrik Kesme Tutanağı, Hemen İstifa Et' - Son Dakika


Son Dakika
23:16 Arıza yapan tırını tamir etmek istemişti! Ukraynalı şoför sıkışarak can verdi
23:15 Uğur Dündar'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki toplayan Fenerbahçe çağrısı: Sosyal medya paylaşımlarınız üzüyor
23:05 Antalya'nın 6 maçlık galibiyet serisine Kayserispor son verdi!
22:37 Galatasaray, İzmir'de Kerem Aktürkoğlu'yla galibiyeti aldı! Altay'ın ise umutları tükendi
22:25 Bakan Dönmez'in "O gün elektriği kesilmedi" iddiasına Kılıçdaroğlu'ndan çok sert cevap: Yalansa istifa edecek misin?
22:04 Altı liderin üçüncü buluşmasından ilk fotoğraflar paylaşıldı! İki detay dikkatlerden kaçmadı
22:03 Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilginç iddia: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış
22:02 Taraftar sahada görünce kıyameti kopardı! Cüneyt Çakır'ı duygulandıran anlar!
21:12 Liverpool engel tanımıyor! Yenilmezlik serisi 14 maça yükseldi
21:10 Fransa'da Emmanuel Macron oyların yüzde 57,60'ını alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 23:36:41. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Özkan'dan Bakan Dönmez'e Tutanaklı Yanıt: "İşte Elektrik Kesme Tutanağı, Hemen İstifa Et" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement