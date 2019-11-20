Son Dakika Haberleri: CHP'li Özkoç: Biz halkımızı başörtüsü ile başı açık olan kadınları ile kucaklıyoruz
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CHP'li Özkoç: Biz halkımızı başörtüsü ile başı açık olan kadınları ile kucaklıyoruz

6 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerine cevap verdi.

CHP'li Özkoç: Biz halkımızı başörtüsü ile başı açık olan kadınları ile kucaklıyoruz, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerine cevap verdi. Özkoç, "Bizi başka gündem konularına çekerek asıl gündem konusundan uzaklaştıramazsınız. Biz halkımızı türbanı ile başörtüsü ile başı açık olan kadınları ile kucaklıyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile yaşadığı tartışmanın ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün kendisine yönelttiği eleştirilere, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek cevap verdi. Özkoç, Genel Kurul'daki tartışmanın ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın odasında grup başkanvekilleri olarak bir araya geldiklerini ve konuyu netleştirdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ancak, bugün AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, il başkanları ile yaptığı toplantıda beni kast ederek, 'Daha önce şahsıma hakaret etti, şimdi de bir kadın grup başkanvekiline hakaret etti. Bununla ilgili ceza yetmez, gereğini yapın' dedi. Ben de AK Parti Genel Başkanına buradan sesleniyorum; bizi başka gündem konularına çekerek asıl gündem konusundan uzaklaştıramazsınız. Biz halkımızı türbanı ile başörtüsü ile başı açık olan kadınları ile kucaklıyoruz. Allah'a verilecek bir can borcumuz var, onu her zaman vermeye hazırız. Ama sizin de şunu çok iyi bilmenizi istiyoruz; sizin tehditlerinizden zerre kadar korkmuyoruz. Ne gerekiyorsa, ne yapmanız gerekiyorsa elinizden geleni yapın."


Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Engin Özkoç, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:03 Kaynak: DHA
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