Üye Girişi
CHP'li Öztrak: Süt üreticileri ineklerini besleyemez hale geldi - Son Dakika

CHP'li Öztrak: Süt üreticileri ineklerini besleyemez hale geldi

18.01.2022 14:23

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin süt üretiminde ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Maalesef süt üreticileri ineklerini besleyemez hale geliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye'nin süt üretiminde ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Maalesef süt üreticileri ineklerini besleyemez hale geliyor. Bunun üzerine bir de elektrik parası, mazot parası ve diğer giderleri koyunca gerçekten süt üreticileri kısmında büyük bir riskle karşı karşıyayız" dedi.

CHP'li Öztrak başkanlığında oluşturulan CHP Ekonomi Masası heyeti, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği'ni ziyaret etti. Birlik Başkanı Tevfik Keskin'in karşıladığı CHP heyeti, birlik yöneticileri ile bir saate yakın görüşme yaptı. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Öztrak, Türkiye'de gerek süt üreticisinin gerekse tüketicinin çok ciddi sorunlarının bulunduğunu söyledi. Öztrak, "Peynir fiyatı, yoğurt fiyatı, süt fiyatı; marketlere baktığınız zaman son 1 yıldaki artışlar neredeyse yüzde 100'e dayanmış, yüzde 70'i geçmiş. Buna karşılık ilan edilen referans fiyatına baktığımızda 4 lira 70 kuruş bir litre süt için. Buradaki artış da 3 lira 20 kuruştan gelmiş; yani sadece yüzde 47. Marketteki fiyat artışıyla üreticinin eline geçen fiyattaki artış arasında çok ciddi fark var. Aslında üreticinin eline geçen fiyat da bu da değil. Birtakım kesintiler olduğu için, özellikle birtakım masrafların üretici üzerinde, birlik üzerinde kalması nedeniyle 4 lira 70 kuruş dediğimiz fiyat 4 lira 30 kuruş civarında gerçekleşiyor. Bu fiyatta üreticinin eline geçiyor. Bazı yerlerde de bu masrafların yüksek olması nedeniyle 4 liraya kadar düşüyor" dedi.

'SÜT ÜRETİCİLERİ İNEKLERİNİ BESLEYEMEZ HALE GELDİ'

Öztrak, üreticinin 4 lira 68 kuruşa mal ettiği sütün kilosunu 4 lira 30 kuruştan sattığını belirterek, şunları söyledi:

"Onun için de bugün maalesef süt hayvanları, inekler kesime gidiyorlar. Türkiye çok ciddi bir sorunla karşı karşıya. Normal olarak tüm dünyada üretici 1 kilo süt sattığı zaman 1,5 kilo yem alması lazım. Ama bugün Türkiye'de bu oran bir kiloların altına düşmüş vaziyette. Böyle olunca da maalesef süt üreticileri ineklerini besleyemez hale geliyor. Bunun üzerine bir de elektrik parası, mazot parası ve diğer giderleri koyunca gerçekten süt üreticileri kısmında büyük bir riskle karşı karşıyayız. Buradan açıkça ifade edelim ki; aslında referans fiyatın 4 lira 70 kuruş yapılması yerine 3 lira 20 kuruş sabit tutulsaydı, onun üzerine devlet 1.5 lira destek vermiş olsaydı, bugün üretici daha çok memnun olacaktı, tüketici de bu fahiş fiyat artışlarıyla karşı karşıya gelmemiş olacaktı. Aynı zamanda desteğin yüksek tutulmasıyla birlikte sütteki kaçak da önlenmiş olacaktı" diye konuştu.

'ÜRETİCİMİZİN SORUNLARINA ÇARE ARIYORUZ'

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, birlik olarak süt üreticilerinin sıkıntılarını dile getirdiklerini belirterek, "Bizler iktidara da bakanlığa da muhalefete de üreticinin sorunlarını anlatmak zorundayız, anlatıyoruz. Üreticimizin sorunlarına çare arıyoruz. Bunların düzeltilmesi için de her türlü yöntemi deniyoruz. CHP heyetine burada çiftçilerin sorunlarını dinlediği için, değerli başkan ve heyetine teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

CHP'li Öztrak: Süt üreticileri ineklerini besleyemez hale geldi
CHP'li Öztrak: Süt üreticileri ineklerini besleyemez hale geldi
CHP'li Öztrak: Süt üreticileri ineklerini besleyemez hale geldi

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li Öztrak: Süt üreticileri ineklerini besleyemez hale geldi - Son Dakika


Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu         
21:07
Petrol boru hattı patladı! Gaziantep-Kahramanmaraş yolu ulaşıma kapatıldı Petrol boru hattı patladı! Gaziantep-Kahramanmaraş yolu ulaşıma kapatıldı         
21:00
Beşiktaş'tan Karagümrük'e karşı cesur ilk 11 Beşiktaş'tan Karagümrük'e karşı cesur ilk 11         
19:23
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı Bu da oldu! Köprüyü çaldı! Hurdacı, Gömleksiz Köprüsü'nün demirlerini kamyonlarla taşıdı         
15:17
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
21:06 Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu
21:05 Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama geldi! İşte 6 maddelik yeni tedbirler
20:59 Petrol boru hattı patladı! Gaziantep-Kahramanmaraş yolu ulaşıma kapatıldı
20:37 Son Dakika: Türkiye'de 18 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 157 kişi vefat etti, 69 bin 658 yeni vaka tespit edildi
20:17 Son Dakika: Motorine 52 kuruş zam geldi!
20:09 Çiftçinin kazmasına dünyanın en büyük patatesi takıldı
20:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki krize el attı!
20:02 Ekrem İmamoğlu, Fırat Tanış'ın tiyatro tepkisini haklı buldu: Tüm sanatçılardan özür dilerim
19:46 Küresel yarışmayı kazanan İBB'nin kasasına 13 milyon TL girecek
19:27 İmamoğlu'nun ardından bir metro isyanı da Zeydan Karalar'dan: Niye onaylamadığını bilmiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 21:19:36. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Öztrak: Süt üreticileri ineklerini besleyemez hale geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement