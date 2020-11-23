CHP'li Öztrak: Türkiye'den derhal özür dilemelidir - Son Dakika

CHP'li Öztrak: Türkiye'den derhal özür dilemelidir

23.11.2020 17:29
CHP'li Öztrak: Türkiye'den derhal özür dilemelidir, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Doğu Akdeniz'de Türk bayraklı gemide arama yapılmasına ilişkin, "Bu son derece vahim bir gelişmedir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, Doğu Akdeniz'de Türk bayraklı gemide arama yapılmasına ilişkin, "Bu son derece vahim bir gelişmedir. Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) yaptığı uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye'den derhal özür dilemelidir" dedi.

CHP'li Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Öztrak, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yeni kısıtlamalara değinerek, "Alınan kararları çözmek üç bilinmeyenli bir denklemi çözmekten çok daha zor. Kimin ne zaman sokağa çıkacağını anlamak için oldukça fazla bir uğraş gerekiyor. Kararları anlamakta zorluk çeken yurttaşlarımıza ise idari para cezaları yağdırılıyor. Salgında yeni slogan 'maske, mesafe, ceza' oldu. Tüm dünyada devletler yurttaşlarının evde kalmasını istiyor; ama yitirilen gelirlerini telafi etmek için de vatandaşlarına destek musluklarını sonuna kadar açıyor. Bu kapanma kararı salgını kontrol altına alabilmek, canımızı kurtarmak için doğru. Ama bir şartı var. İnsanları canlarıyla cüzdanları arasına sıkıştırmayacaksınız" diye konuştu.

'NASIL BİZİ MANDACILIKLA SUÇLAYABİLİRSİNİZ'Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Öztrak, CHP'li Ünal Çeviköz'ün S400'ler ile ilgili yaptığı açıklaması sonrası bunun milli bir mesele olduğuna ilişkin gelen tepkilerin sorulması üzerine, "Genel başkanımızın da benim de bu S400'ler ile ilgili söylediklerimiz son derece açıktır ve partimizin resmi görüşünü yansıtır. Bundan hareketle bizlere mandacı vesayet suçlamalarında bulunuyorlar. Bizim geçmişimizde ne manda ne vesayet var. Bunların hepsini elinin tersiyle iten şanlı bir antiemperyalist duruş var. Vesayet bizden çıkmaz. Bu parti büyük bir önderin kurduğu partidir, biz de onun neferleriyiz. Nasıl bizi mandacılıkla suçlayabilirsiniz?" dedi.'BİR AN ÖNCE SONUÇLANMASINI BEKLİYORUZ'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit mektubuyla ilgili Alaattin Çakıca hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin de Öztrak, "Dava açıldığına dair açıklamayı TBMM Grup Başkanvekili yaptı. Şimdi de İbrahim Kalın bu konu ile ilgili 'takip ediliyor' diyor. Biz şunu görmek istiyoruz, ortada ana muhalefet partisine yönelik hakaretler ve tehdit vardır. Bununla ilgili davalar ne zaman sonuçlanacaktır. Aslında bu tehdit ana muhalefet partisine değil anayasal düzenedir. Dolayısıyla da bunun bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.'CHP HAKTAN, HUKUKTAN, ADALETTEN YANA OLAN PARTİDİR'Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine de Öztrak, "CHP haktan, hukuktan, adaletten yana olan bir partidir. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğrayan kim varsa biz onun hakkına hukukuna sahip çıkarız. Biz zamanında 'muhtar bile olamaz' dedikleri Tayyip Erdoğan'ın hukukuna da sahip çıktık. Biz onunla ilgili yasakların kaldırılması için gerekli desteği verdik. Kim hukuksuzluğa haksızlığa uğruyorsa biz ona sahip çıkarız. Siyasi görüşü bizim için önemli değildir. Aynı görüşte olmasak da siyasetçinin de vatandaşın da hakkına hukukuna sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEMELİDİR'

Öztrak, Türk bayraklı geminin durdurularak hukuksuz şekilde aranmasına ilişkin de "Bu son derece vahim bir gelişmedir. Uluslararası sularda bayrak devletinin izni olmadan gemiye çıkılmaz. Ticari bir gemi; ne oldu ticaret serbestisi? Almanya ve AB'nin yaptığı uluslararası hukuka aykırıdır. Türkiye'den derhal özür dilemelidir. Burnumuzun da dibi bu gemiye neden devletimiz bir koruma vermemiştir. Benim gemimi benim iznim olmadan arayacaklar. Böyle bir şey olamaz. Bu konu ile ilgili olarak hükümet de kamuoyunu aydınlatmalıdır. Ayrıca dışarıda da gereğini yaptığına dair açıklamayı da bir an önce duymak istiyoruz. Burası öyle herhangi bir devlet değil, Türkiye Cumhuriyeti devletidir" değerlendirmesinde bulundu.


CHP'li Öztrak: Türkiye'den derhal özür dilemelidir

Cumhuriyet Halk Partisi, Doğu Akdeniz, Türkiye, Türk, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Öztrak: Türkiye'den derhal özür dilemelidir - Son Dakika


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