CHP'den IŞİD Saldırılarına Tepki - Son Dakika
CHP'den IŞİD Saldırılarına Tepki

07.01.2026 00:07
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, IŞİD terör örgütü ile mücadele konusunda iktidara tepki göstererek, "İktidar sıralarına soruyorum: IŞİD’le etkin bir mücadele yürütmeniz için başımıza daha kaç felaket gelmesi gerekiyor?” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Türkiye'de IŞİD terör örgütünün son yıllarda gerçekleştirdiği saldırılar, örgütün yeni yapılanmasına ilişkin yargı dosyaları ve iktidarın bu süreçteki tutumuna ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuştu. Salıcı şunları kaydetti:

"IŞİD terör örgütünün, son on yılda ülkemizdeki kanlı saldırılarında; Ankara'da, İstanbul'da, Suruç'ta, Gaziantep'te ve en son Yalova'da yüzlerce yurttaşımız ve polisimiz şehit oldu. Her birisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

"Önergemiz her zaman olduğu gibi gündeme alınmadı"

Bu kanlı terör örgütünün üstüne gidilmesi amacıyla, iki buçuk sene önce, 31 Ağustos 2023 tarihinde Meclis Başkanlığımıza araştırma önergesi sundum. Fakat önergemiz her zaman olduğu gibi gündeme alınmadı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve örgütün yeni yapılanması olarak değerlendirilen bir dosya var. Bu bilgiler basına yansıdı. Biz de ciddiye aldık. Ama anlaşılan o ki, biz basına yansıyan bilgileri ciddiye alırken; Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesini ciddiye almamış.

'Mektebi Furkan' dosyasında; örgütün Türkiye dahil birçok ülkede yeni terörist devşirdiği, finans sağladığı ve silahlı faaliyetler yürüttüğü ortaya konuluyor. Merkezi Yalova'da bulunan ve Gürcistan'da da uzantıları olan bazı çevrelerin; taban oluşturma ve silahlı eğitim süreçlerine dahil oldukları yine bu iddianamede yer alıyor. Dahası, örgütün propaganda ve örgütlenme faaliyetlerine yer veriliyor.

"Sağlık Bakanı'na soruyorum: Kim bu hekimler?"

Bu iddianameye göre; 'IŞİD hapı' adı verilen yeşil reçeteli ilaçlar, örgüte yakın hekimler tarafından bu teröristler için yazılmış. Sağlık Bakanı'na soruyorum: Kim bu hekimler? Tespit ettiniz mi?

"Tüm bunlar olurken siz ayakta mı uyuyordunuz Sayın Bakan?"

Örgütün Faslı sözde kadısı, Türkiye'de Suriye kimliği ile yaşamış; hatta Ankara İl Göç İdaresi'nden 'geçici koruma' belgesi bile almış. Uganda'da, su kuyusu açma gerekçesiyle valilik onayıyla para toplanmış. İçişleri Bakanı'na soruyorum: Tüm bunlar olurken siz ayakta mı uyuyordunuz Sayın Bakan?

"Can Atalay, sizin için IŞİD'li teröristlerden daha mı tehlikeli?"

Yalova'da öldürülen teröristler, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla cezaevinde 7 ay kalıp çıkmış. Adalet Bakanı'na soruyorum: Gezi Parkı'nda bu ülkenin demokrasisini, özgürlüğünü savunan ve bu yüzden 18 yıl hapis cezası alan, milletvekilliği düşürülen arkadaşımız Can Atalay, sizin için IŞİD'li teröristlerden daha mı tehlikeli?

"Selahattin Demirtaş, sizin için IŞİD'li teröristlerden daha mı tehlikeli?"

Soruyorum… Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen serbest bırakılmayan Tayfun Kahraman, sizin için IŞİD'li teröristlerden daha mı tehlikeli? Yine soruyorum… Cezaevinde sağlık sorunlarıyla boğuşan Mehmet Murat Çalık, sizin için IŞİD'li teröristlerden daha mı tehlikeli? Daha bugün bir hapis cezası daha alan Selahattin Demirtaş, sizin için IŞİD'li teröristlerden daha mı tehlikeli?

6 Şubat depremlerinden sonra Suriye'deki hapishanelerden kaçan teröristlerin ülkemize geçtiği de yine bu iddianamede yer alıyor. Haydi, iddianameyi ciddiye almadınız. Sizin çok itibar ettiğiniz Yeni Şafak gazetesi, geçen hafta Yalova'da polislerimizi şehit eden teröristlerin Suriye'deki El Hol Kampı'ndan gönderildiğini yazdı.

İktidar sıralarına soruyorum: IŞİD'le etkin bir mücadele yürütmeniz için başımıza daha kaç felaket gelmesi gerekiyor?"

Kaynak: ANKA

Oğuz Kaan Salıcı, Milletvekili, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Terör, Işid, Son Dakika

