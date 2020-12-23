CHP'li Tanrıkulu: "AİHM'nin Demirtaş ile ilgili kararı yerine getirilmek zorunda" - Son Dakika

CHP'li Tanrıkulu: "AİHM'nin Demirtaş ile ilgili kararı yerine getirilmek zorunda"

23.12.2020 15:13
CHP'li Tanrıkulu:

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının taraf olan devletleri bağladığını belirterek, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın haklarının ihlal edildiği ve serbest bırakılması gerektiği kararının yerine...

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının taraf olan devletleri bağladığını belirterek, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın haklarının ihlal edildiği ve serbest bırakılması gerektiği kararının yerine getirilmek zorunda olduğunu söyledi.

Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AİHM'nin Demirtaş hakkında verdiği kararı değerlendirdi.

AİHM'nin ağır tespitler yaptığını vurgulayan Tanrıkulu, "Mahkeme, bu tutuklanmanın siyasi olduğu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesinin ihlal edildiği tespitini yapmıştır. Ayrıca Demirtaş'ın seçme ve seçilme hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiği belirtmiştir." dedi.

Tanrıkulu, AİHM'nin son aldığı kararla bütün milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasının öngörülebilir olmadığı, Meclis'te savunma hakkı verilmediği için de milletvekillerinin ifade özgürlüğünün engellendiği sonucuna vardığına dikkati çekti.

Sözleşmenin 18. maddesinin önemine değinen Tanrıkulu, "Bu madde sözleşmeye taraf olan devletler bakımından bir sabıka kaydıdır. Türkiye'nin 30 yıllık AİHM tarihinde ilk defa Demirtaş ile ilgili davada bu karar çıktı. Mahkeme, hükümetin yargı organlarını kullanarak bir siyasi muhalifi cezaevinde tuttuğunu ve siyasetten dışladığını karara bağlamıştır. Bu çok ağır bir karardır. Faili meçhul ve köy boşaltmalar döneminde bile AİHM 18. madde ihlalinden karar vermemiştir. İlk defa bu maddeden ihlal kararı Demirtaş dosyasında verildi. Bunun sonuçları ağırdır." diye konuştu.

Tanrıkulu, AİHM kararlarının taraf devletleri bağladığını, bunun tartışmasız olduğunu dile getirerek, yargının bu kararın gereğini yerine getirmek zorunda olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AİHM'nin Demiraş ile ilgili açıklamalarını anımsatan Tanrıkulu, "Erdoğan'ın sözleri hukuki bağlamından uzaktır. Danışmanları kendisini yanlış yönlendiriyor. Eğer gerçek anlamda insan hakları hukukçularından görüş almış olsaydı, bugün kendisini uluslararası muhataplarının yanında zor durumda bırakacak konuşmayı yapmazdı." dedi.

MİT tırları davasında Can Dündar hakkında verilen karara da değinen Tanrıkulu, mahkeme heyetinin, "gezici cezalandırıcı ve operasyon" amacıyla kullanıldığını ileri sürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi, Selahattin Demirtaş, İstanbul, Aihm, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Tanrıkulu: 'AİHM'nin Demirtaş ile ilgili kararı yerine getirilmek zorunda' - Son Dakika


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