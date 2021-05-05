CHP'li vekilin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "vatana ihanet" sözleri siyasileri ayağa kaldırdı - Son Dakika

CHP'li vekilin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "vatana ihanet" sözleri siyasileri ayağa kaldırdı

05.05.2021 09:54

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Twitter'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım" ifadeleri, siyasiler tarafından tepki çekti. Başkanı Fahrettin Altun'dan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a kadar birçok isim söz konusu paylaşıma karşı tepkilerini gösterdi.

Dün Twitter hesabından bir paylaşım yapan CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, siyasi gündemin odağı oldu. Erdoğdu'nun, "Sayın Erdoğan, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım… Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım…" ifadelerine yer vermesi birçok isim tarafından tepkiyle karşılandı.

"YİNE YASSIADA ZİHNİYETİ HORTLAMIŞ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun açıklamalarına tepki göstererek, "Yine Yassıada zihniyeti hortlamış. Cumhurbaşkanımızı 'vatana ihanetten yargılamak'tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş. Şehit Başbakanımız Menderes'in katillerinin diliyle konuşmaya devam ediyorlar. Devlet teşkilatını suç örgütü olarak nitelendirip devletin başı olan Cumhurbaşkanlığı makamını örgüt lideri olarak nitelendirmek Türkiye'nin FETÖ'den tanıdığı bir dildir. Menderes'in katillerinden FETÖ'ye kadar hepsi aynı millet düşmanı dili kullandılar.

"AYNI SEVİYESİZ DİLİ CHP'Lİ SİYASETÇİ KULLANIYOR"

Şimdi aynı seviyesiz dili, CHP'li bir siyasetçinin devraldığını ve aynı ifadeleri tekrarladığını görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı yargılamaktan bahsedenlerin katliamcı niyetini biliyoruz. Milletimiz bunlara her zaman cevabını verdi. Ve vermeye devam ediyor. Kendisine siyasi şantajda bulunulduğunu iddia eden bu seviyesiz siyasetçi, iddiasını ispat etmek için mahkemeye gidip şikayetçi olmuyor. Bunun yerine Cumhurbaşkanlığı makamını Yassıada katillerinin diliyle hedef alıyor.

Allah bir daha Yassıada katillerine fırsat vermesin. Biz bu zihniyete karşı demokrasi ve namus nöbetimizi ömrümüzün son nefesine kadar sürdüreceğiz. Milletimiz var olsun."

"HALA AKILLANMAMIŞLAR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ da CHP'li vekilin sözlerine tepki gösterdi. Dağ açıklamasında, ''Ateş olsa cirmi kadar yer yakacak olan sözde siyasetçilerin Cumhurbaşkanımızı yargılama tehditlerine pabuç bırakacak değiliz. Daha önce de iktidarımızı TRT'den canlı olarak yargılayacaklarını söylemişlerdi. 27 Mayıs zihniyetinin devri sabık yaratma hayalleri hâlâ çok diri. Bu zihniyete 15 Temmuz gecesi haddini bildirmiştik ancak belli ki hâlâ akıllanmamışlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuku bu milletin hukukudur ve biz, liderimizin de milletimizin de hukukunu asla çiğnetmeyiz.19 yıldır yapılan her seçimde milletimiz tercihini Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'den yana kullanmıştır. Biz devlet yönetmeyi de millete hizmet etmeyi de hepinizden iyi biliriz.Pandeminin zor şartlarından istifade ederek yaptığınız çamur siyasetini ise milletimiz gayet iyi görüyor.Allah'ın izni ile 2023 seçimlerinde zafer yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın ve Cumhur İttifakı'nın olacaktır.'' ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SİZİN AHLAKSIZ TEHDİTLERİNİZE PRİM VERMEZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yıllardır yaptıkları tek şey, aziz milletimizin temsilcilerini idam sehpasıyla tehdit etmek olan zihniyetin mensubu olan bir siyasetçi bugün, Cumhurbaşkanımıza, yol arkadaşlarına ve devletimize hizmet eden bürokratlarımıza hezeyan dolu ifadelerle saldırmış. Siyasi hayatı boyunca aziz milletimize hizmetkâr olmayı kendine şiar edinen, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda ülkemize çağ atlatan Recep Tayyip Erdoğan, sizin hadsiz ve ahlaksız tehditlerinize prim vermez.

"HAKİKATİ HER DUYDUĞUNUZDA ŞİRAZENİZ BİRAZ DAHA KAYNIYOR"

Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır sizin tehditlerinize ve engellemelerinize rağmen aziz milletimizin desteğiyle memleketimize hizmet etmektedir. Aziz milletimiz bu zihniyete hiçbir zaman destur vermediği için aslında sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar. Yıllardan beri söylediğiniz her söz, attığınız her iftira, uydurduğunuz her yalan, yaratmaya çalıştığınız her "sahte mağduriyet" belli bir planın parçası. Hakikat yüzünüze her çarptığında daha da hırçınlaşıyorsunuz. Hakikati her duyduğunuzda şirazeniz biraz daha kayıyor.

"MİLLETİMİZ KENDİSİNE HİZMET EDEN EVLATLARINI BAĞRINA BASACAKTIR"

Millete hizmet yolculuğuna "kefeniyle" çıktığını her fırsatta söyleyen bir lideri idam sehpasıyla, devletimize hizmet eden kamu görevlilerimizi ise yüce divanla tehdit etmek ve devlet organizasyonunu bir çeteye benzetmek gerçekte neye hizmet ettiğinizi apaçık göstermektedir.

Aziz milletimiz kendisine hizmet eden evlatlarını dün olduğu gibi bugün ve yarın da bağrına basacaktır. Milletin öz evlatları da sizin tüm ahlaksız tehditlerinize, yalanlarınıza, iftiralarınıza ve 5. kol faaliyetlerinize rağmen milletimize hizmet etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

CHP'li vekilin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik vatana ihanet sözleri siyasileri ayağa kaldırdı

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel CHP'li vekilin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'vatana ihanet' sözleri siyasileri ayağa kaldırdı - Son Dakika


Son Dakika

Arka Sokaklar dizisinin oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak! Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak! Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu Ceza yemekten kurtulmak için her yola başvuran gençler hayrete düşürdü Ceza yemekten kurtulmak için her yola başvuran gençler hayrete düşürdü Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor! Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor! Bakanlık devreye girdi! Fikirtepe'deki 6 bin ev ve iş yerine tahliye tebligatı gönderildi Bakanlık devreye girdi! Fikirtepe'deki 6 bin ev ve iş yerine tahliye tebligatı gönderildi

Son Dakika Haberleri
10:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı
10:47 Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi
10:43 Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak!
10:40 Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
10:35 Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü
10:20 İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu
10:16 Alışverişe dalan kadının telefonunu çaldı, o anlar saniye saniye görüntülendi
10:07 Savaşçı dizisiyle istenilen başarıya ulaşamayan yapım ekibinden yeni karar! 6 isim kadroya katılacak
09:56 Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor!
09:45 Tam kapanma istenilen sonucu verdi mi? Bilim Kurulu ve Bakan Fahrettin Koca toplantı yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı         
10:59
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı         
10:40
Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak         
10:24
Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi         
10:11
'Cami olayı' Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i emekli ettirdi: ''Teşkilatın yıpranmaması için emekliliğimi istedim.'' 'Cami olayı' Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i emekli ettirdi: ''Teşkilatın yıpranmaması için emekliliğimi istedim.''         
10:04
25 yaşındaki kadın, 9 çocuk dünyaya getirdi 25 yaşındaki kadın, 9 çocuk dünyaya getirdi         
09:57
ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek!         
09:35
Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler         
09:28
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu Hakan Sabancı'ya veda paylaşımıyla gündem olan Aygün Aydın'ın bu kez 'pazarlık' mesajları ifşa oldu         
23:19
Destek alamadığını söyleyerek kazan fırlatan çaycıya bugüne kadar 5 bin lira destek verildi Destek alamadığını söyleyerek kazan fırlatan çaycıya bugüne kadar 5 bin lira destek verildi         
20:56
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi         
15:54
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 11:02:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li vekilin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "vatana ihanet" sözleri siyasileri ayağa kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement