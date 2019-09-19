Son Dakika Haberleri: CHP'li vekillerden ETSO'ya ziyaret
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CHP'li vekillerden ETSO'ya ziyaret

12 dakika önce

CHP'li milletvekilleri, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

CHP'li vekillerden ETSO'ya ziyaret, System.String[]

CHP'li milletvekilleri, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, CHP İl Başkanı Bülent Oğuz ve partililer, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik'e ziyarette bulundu.

Bayraktutan, partisinin milletvekillerinin gruplar halinde Türkiye'nin farklı bölgelerindeki illeri ziyaret ettiğini anlattı.

Gittikleri illerde çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Bayraktutan, "O ilin nabzını tutan kurumları ziyaret edip şehrin ve bölgenin sosyoekonomik durumunu gösteren bir fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Erzurum tarih boyunca ulaşım, ticaret, eğitim ve turizm anlamında hep öne çıkan bir şehir konumunda oldu. Bu vesileyle Ticaret ve Sanayi Odamızın özellikle ekonomik anlamdaki tespitleri, görüş ve önerileri bizim için değerli. Bu ziyaretlerden edindiğimiz izlenimleri bir rapor haline getirip genel merkezimize sunacağız." ifadelerini kullandı.

Yücelik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafir vekillere kent hakkında bilgi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Erzurum, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 07:04 Kaynak: AA
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