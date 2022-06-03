CHP'li Yılmazkaya, Bilecik'te: "Yaşayamıyoruz. Dedelerimiz, Babalarımız İşsiz Oğullarına, Kızlarına Bakmak Zorunda Kalmış" - Son Dakika
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CHP'li Yılmazkaya, Bilecik'te: "Yaşayamıyoruz. Dedelerimiz, Babalarımız İşsiz Oğullarına, Kızlarına Bakmak Zorunda Kalmış"

03.06.2022 18:45

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Bilecik’te; “Yaşayamıyoruz. Artık 65 yaşında emekli olmuş belki 2 bin 500- 3 bin lirası ile ömrünün son 10 yılını yaşayacak dedelerimiz, babalarımız şu anda işsiz oğullarına, kızlarına, torunlarına bakmak zorunda kalmış” dedi.

GÖKAY ŞİMŞEK

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Bilecik'te; "Yaşayamıyoruz. Artık 65 yaşında emekli olmuş belki 2 bin 500- 3 bin lirası ile ömrünün son 10 yılını yaşayacak dedelerimiz, babalarımız şu anda işsiz oğullarına, kızlarına, torunlarına bakmak zorunda kalmış" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, CHP Genel Merkezi'nin 51 ilde planladığı saha çalışması kapsamında bugün Bilecik'teydi. Yılmazkaya, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, CHP Bilecik İl Başkanı Metin Yaşar ve CHP Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu ile birlikte CHP Bilecik İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Yılmazkaya, burada yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Hatırlarsanız, bu iktidar ilk geldiğinde, 'Parmağımda bir yüzüğüm var' dedi. Böyle mütevazi bir yapı ile geldiler. Keçiören'de bir villada oturuyordu, Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakanken. Şimdi 4 bin koruma ile sokağa çok zor çıkıyor görüyorsunuz. Bizim Meclis'teki, grup günlerinde bir milletvekili olarak bile zorla geçiyoruz korumaların tıkış tıkışlığından. Kimden korkuyor, neden korkuyor? Demek ki, bir sıkıntı var.

"BENCE ENFLASYON YÜZDE 300-400 VARDIR"

Artık bu ülkeye bu iktidar bir şey veremiyor. Veremediği gibi ülkeyi de bir uçuruma doğru giden bir kamyon gibi düşünün ve gittikçe gidiyor. Bakın bugün enflasyon sonuçları açıklanmış, TÜİK'e göre 74 galiba, 4 puan yükselmiş. Bağımsız enflasyon araştırma grubuna, ENAG'a göre, yüzde 160'mış. Bence ne yüzde 160 ve yüzde 73. 300-400 vardır.

Basit bir şey söyleyeyim, bir ürünün bir önceki fiyatı ile bu zamanki fiyat arasında ne fark varsa bence enflasyon odur veya cebime giren para ne kadarsa o para ile ne alıyorsam şu anda nasıl para ile alıyorsam bence enflasyon odur.

"BABALARIMIZ ŞU ANDA İŞSİZ OĞULLARINA, KIZLARINA BAKMAK ZORUNDA"

Yaşayamıyoruz arkadaşlar. Bakın insanlarımız artık öyle aciz bir hale geldi ki, memlekette artık 65 yaşında emekli olmuş belki 2 bin 500- 3 bin lirası ile ömrünün son 10 yılını yaşayacak dedelerimiz, babalarımız şu anda işsiz oğullarına, kızlarına, torunlarına bakmak zorunda kalmış.

İmkanı dahilinde işte kime para koyuyor cebine; kimisi salçasını, kimi bulgurunu, kimi pirincini veriyor. veya evini açıyor bir tas çorbasını, yemeğini veriyor. Niye? Oğlu, kızı, işsiz; torunu aç kalmasın diye. Bir de tersinden söyleyeyim, artık emekli de geçinemiyor, o da gidiyor oğlunun, kızının yanına sığınıyor. 2 bin 500 lira ile ne yapacak. Memleketin düşmüş olduğu hal maalesef bu şekilde arkadaşlar."

CHP'li Yılmazkaya, Bilecik'te: Yaşayamıyoruz. Dedelerimiz, Babalarımız İşsiz Oğullarına, Kızlarına Bakmak Zorunda Kalmış
CHP'li Yılmazkaya, Bilecik'te: Yaşayamıyoruz. Dedelerimiz, Babalarımız İşsiz Oğullarına, Kızlarına Bakmak Zorunda Kalmış
CHP'li Yılmazkaya, Bilecik'te: Yaşayamıyoruz. Dedelerimiz, Babalarımız İşsiz Oğullarına, Kızlarına Bakmak Zorunda Kalmış
CHP'li Yılmazkaya, Bilecik'te: Yaşayamıyoruz. Dedelerimiz, Babalarımız İşsiz Oğullarına, Kızlarına Bakmak Zorunda Kalmış

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Yılmazkaya, Bilecik'te: 'Yaşayamıyoruz. Dedelerimiz, Babalarımız İşsiz Oğullarına, Kızlarına Bakmak Zorunda Kalmış' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Yılmazkaya, Bilecik'te: "Yaşayamıyoruz. Dedelerimiz, Babalarımız İşsiz Oğullarına, Kızlarına Bakmak Zorunda Kalmış" - Son Dakika
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