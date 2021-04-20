CHP, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun, "128 milyar dolar rezerv" hakkında TBMM'yi bilgilendirmesini istedi - Son Dakika

CHP, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, 128 milyar dolarlık banka rezervine ilişkin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesini talep etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'a yaptığı başvuruda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda, Merkez Bankası Başkanı tarafından yılda iki defa komisyonun bilgilendirilmesine ilişkin hüküm bulunduğunu ancak bu yıl bir sunum yapıldığını belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve AK Parti'li yetkililerin, 128 milyar dolarlık rezerve ilişkin cevaplarıyla kafa karışıklığına yol açtıklarını savunan Özel, bu konudaki soru önergelerinin de süresi içinde yanıtlanmadığını ifade etti. Özel, "84 milyon vatandaşımız, Merkez Bankasının kamuoyuna açıkladığı döviz alış-satış işlemlerine ilişkin istatistiklerde gözükmeyen döviz satışlarının hangi yöntemle yapıldığı, hangi gün ne kadar döviz satışı gerçekleştirildiği, bu satışların hangi kurdan ve ne miktarlarda yapıldığı, bu satışın kimlere yapıldığı, bu satış için bir Banka Meclisi kararı olup olmadığı, varsa altında kimlerin imzası olduğu sorularına yanıt aramaktadır." dedi.

Özel, Kavcıoğlu'nun, "21 Şubat 2017'de Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile Merkez Bankası arasında tesis edilen protokol kapsamında döviz alım satım işlemlerinin, ihtiyaç görülen durumlarda kamu bankaları aracılığıyla yapılmaya başlandığını" belirttiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bu açıklama, Merkez Bankasının bağımsız bir şekilde yürütmesi gereken para ve kur politikası araçlarını kullanma yetkisini, kanunsuz bir şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile kamu bankalarına devretmiş olabileceği kuşkularını doğurmaktadır. Neredeyse hiç kimsenin bilmediği bir protokolün varlığından kamuoyunun 4 yılı aşkın bir süre sonra haberdar olması düşündürücüdür. Bu protokolün imzalandığı 2017 yılından bu yana konunun, Banka faaliyetlerine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunun bilgilendirilmesi zorunluluğuna ilişkin açık mevzuata rağmen Komisyondan da saklanmış olması, TBMM'den bilgi gizleme olarak değerlendirileceği gibi Meclisin ve ilgili komisyonun denetim faaliyetlerini etkin şekilde gerçekleştiremediğine yönelik soru işaretlerini artırmaktadır."

Özgür Özel, Kavcıoğlu'nun, 128 milyar dolarlık rezerv konusunda, Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesini istedi.