Ali Mahir Başarır'dan Bakan Soylu'ya: "Türkiye'nin Geleceği, Güvenliği, Huzuru İçin İstifa Etmelisin" - Son Dakika
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Ali Mahir Başarır'dan Bakan Soylu'ya: "Türkiye'nin Geleceği, Güvenliği, Huzuru İçin İstifa Etmelisin"

10.09.2022 14:09

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sırp Mafya lideri  Vukotiç’in sınır dışı edildiği iddia edilmesine rağmen İstanbul’da öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi. Başarır, “Türkiye’nin geleceği, güvenliği, huzuru için istifa etmelisin. Neden dünyadaki mafya, suçlular bu ülkede yakalanıyor? Çünkü senin resim albümüne bakıyorlar. Bu ülkenin böyle bir içişleri bakanı var biz de bu ülkede olmalıyız, diyorlar. Sen böyle resimler verirsen, bu mafyalar; Sırp mafya, Afgan mafya, IŞİD’li caniler bu ülkeye gelip yaşama hakkını kendinde görür” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sırp Mafya lideri  Vukotiç'in sınır dışı edildiği iddia edilmesine rağmen İstanbul'da öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Başarır, " Türkiye'nin geleceği, güvenliği, huzuru için istifa etmelisin. Neden dünyadaki mafya, suçlular bu ülkede yakalanıyor? Çünkü senin resim albümüne bakıyorlar. Bu ülkenin böyle bir içişleri bakanı var biz de bu ülkede olmalıyız, diyorlar. Sen böyle resimler verirsen, bu mafyalar; Sırp mafya, Afgan mafya, IŞİD'li caniler bu ülkeye gelip yaşama hakkını kendinde görür" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye tarafından sınır dışı edilen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Jovica Vukotiç'in İstanbul'da öldürülmesi ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi Başarır, konuyla ilgili bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ, GÜVENLİĞİ, HUZURU İÇİN İSTİFA ETMELİSİN"

"Soylu'nun sınır dışı ettiğini iddia ettiği, bir mafya liderinin İstanbul'da çatışmada öldürüldüğünü öğrendik. Aynı şey Afgan bir mafya liderinin Almanya sınır dışı ettikten sonra Beşiktaş'ta yaşadığını söylemiştik. Şimdi söylemek isterim, iki askerimizi diri diri yakan IŞİD'li iki militan Antep'te ve İstanbul'da görülmüştü. Süleyman Soylu'nun görevi bu mu? Bir bakan, ülkesinin asayişinden, güvenliğinden sorumludur. Ama İçişleri Bakanlığı dışında her işi yapan bir bakan var. Ben sormak istiyorum; Sayın Bakan senin Türkiye'deki güvenlikten bir haberin var mı? Sınırlarımız ne kadar güvenli, ne işi var bu insanların ülkemizde? Sınır dışı ettikten sonra takip ettin mi? Geldiğimiz nokta bu, sen artık bir güvenlik sorunusun. Güvenliği sağlayamıyorsun ve sağlayacağına karşı hiç umudumuz yok. Türkiye'nin geleceği, güvenliği, huzuru için istifa etmelisin. Yakışmıyorsun bu ülkeye. Neden dünyadaki mafya, suçlular bu ülkede yakalanıyor? Çünkü senin resim albümüne bakıyorlar. Bu ülkenin böyle bir içişleri bakanı var biz de bu ülkede olmalıyız diyorlar. Sen böyle resimler verirsen, bu mafyalar; Sırp mafya, Afgan mafya, IŞİD'li caniler bu ülkeye gelip yaşama hakkını kendinde görür."

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Kaynak: ANKA

Ali Mahir Başarır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır'dan Bakan Soylu'ya: 'Türkiye'nin Geleceği, Güvenliği, Huzuru İçin İstifa Etmelisin' - Son Dakika

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