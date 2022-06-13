CHP milletvekilleri Muş'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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CHP milletvekilleri Muş'ta ziyaretlerde bulundu

13.06.2022 19:20

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ve Hatay Milletvekili Serkan Topal, Muş'ta ziyaretlerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ve Hatay Milletvekili Serkan Topal, Muş'ta ziyaretlerde bulundu.

CHP İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Bayır, gazetecilere, esnafı ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinlemek istediklerini söyledi.

Parti olarak çiftçilere gereken desteği vereceklerini belirten Bayır, "Anadolu'da yaklaşık 120 milletvekili ile çalışma halindeyiz. Özellikle CHP milletvekili olmayan illerde daha etkiliyiz. Buraya görevli gelsem de Muş'un sorunlarını not aldım, bunların takipçisi olacağım. Bundan sonra beni Muş'un milletvekili olarak görebilirsiniz. Muş halkına, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda neler yapabileceğini anlatacağız. Biz anlattıktan sonra onların oylarına talip olacağız." diye konuştu.

Topal ise CHP Genel Başkan Kemal Kılıçtaroğlu'nun görevlendirmesiyle Muş'u ziyaret ettiklerini anlattı.

Vatandaşların sorunlarını yerinde öğrenmeye geldiklerini dile getiren Topal, "Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi hepimiz yine bir araya geleceğiz. Ülkenin huzura ve refaha kavuşması adına bir arada olacağız. Yeniden iktidar olacağız. Muş'ta esnafı ziyaret edeceğiz. Onları da dinleyeceğiz." dedi.

CHP Muş İl Başkanı İsmail Adanur da ziyaretlerinden dolayı milletvekillerine teşekkür etti.

Milletvekilleri daha sonra İstasyon Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

CHP milletvekilleri Muş'ta ziyaretlerde bulundu
CHP milletvekilleri Muş'ta ziyaretlerde bulundu
CHP milletvekilleri Muş'ta ziyaretlerde bulundu
CHP milletvekilleri Muş'ta ziyaretlerde bulundu

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP milletvekilleri Muş'ta ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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