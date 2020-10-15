CHP milletvekillerinin Hakkari ve Muş ziyareti - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, Hakkari ve Muş'ta esnafı ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve İzmir Milletvekili Kani Beko, Hakkari İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kaya, bütçe görüşmelerinin devam ettiği bugünlerde, bölge ziyaretlerinde aldıkları bilgileri parlamentoda gündeme getirmek amacıyla ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hakkari'nin iki temel sorununun olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Sorunlardan biri demokrasi, diğeri üretimdir. Demokrasi yoksa üretim yoktur. Sanayi ve ticaret odası, esnaf odaları, küçük sanayi sitesi ve orta ölçekli işletmeleri bugün ve yarın gezeceğiz. Bu ziyaretlerde aldığımız önerileri ve eleştirileri genel başkanımıza rapor halinde sunacağız. Burada söyleyeceğiniz her söz mutlaka Ankara'nın sokaklarında yankılanacak."

Milletvekili Beko ise kobi ve esnafın sorunlarını yerinde görmek ve taleplerini dinlemek için kente geldiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hakkari ve Türkiye geneli esnafların taleplerine baktığımızda Esnaf Bakanlığının kurulması isteniyor. Sicil affının mutlaka çıkarılması gerekiyor. Esnafın kullandığı krediler, faizsiz ve ödeme gücüne göre düzenlenmeli. Kiralardaki stopaj kesinlikle kaldırılsın. Devletin esnafa olan borçlarını kesinlikle ödemesi ve esnafa yönelik icra işlemlerinin kalkması gerekir."

Milletvekilleri, açıklamalarının ardından Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Muş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Milletvekili Bingöl, bölgede kobilerin sorunlarını tespit etmek ve CHP'nin kobilere bakış açısını, var olan sorunlarını nasıl çözeceğiyle ilgili projelerini aktarmak amacıyla genel merkez tarafından görevlendirildiklerini ifade etti.

CHP milletvekillerinin bu ziyaretleri yapmak üzere 81 ilde görevlendirildiğini aktaran Bingöl, "Türkiye genelinde bütün kobiler taranacak ve işletmelerin içinde bulunduğu sıkıntılar araştırılacak. Genel Başkanımız her hafta salı günü grup toplantılarında bir konuyu işliyor. Daha önce esnafımızın içinde bulunduğu sorunlarla ilgili 17 maddelik çözüm önerisi içeren bir açıklamayla grup toplantımızı gerçekleştirdik. Bu çalışmalar böyle devam edecek." diye konuştu.