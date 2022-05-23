CHP mitinginde yırtık terlik sallayan Nusret Güllü'yü zora sokacak fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika
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CHP mitinginde yırtık terlik sallayan Nusret Güllü'yü zora sokacak fotoğraflar ortaya çıktı

23.05.2022 14:48
CHP mitinginde yırtık terlik sallayan Nusret Güllü'yü zora sokacak fotoğraflar ortaya çıktı

CHP'nin cumartesi günü İstanbul'da düzenlendiği mitingde sahneye çıkarılan Nusret Güllü, kağıt toplayarak geçindiğini söyleyip hayat pahalılığından yakınmıştı. Mitingde yırtık terliğini havaya sallayan Güllü'ye ait ortaya çıkan yeni fotoğraflarda, çizdiği tablodan çok daha farklı bir hayat yaşadığı görüldü.

CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye çıkardığı Nusret Güllü 'terliğini ayağından çıkarıp 'yırtık terlikle geziyorum, bunu da çöpten alıp giydim' demişti. 49 yaşındaki Nusret Güllü kağıt toplayarak geçindiğini söylemişti. Bugün sosyal medyada Nusret Güllü'nün 'gerçek' hayatı deşifre oldu. Çöpten bulduğu terlikle gezdiğini söyleyen Nusret Güllü'nün yaşamı pek de anlattığı gibi değil.

İçki masasında fotoğrafları çıkan Nusret Güllü, 'yırtık terlik' konusunda da anlaşılan o ki doğruları söylememiş.

Adidas marka ayakkabıları ile çekilmiş fotoğrafları ortaya saçılan Nusret Güllü, sosyal medyanın diline düştü.

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Son Dakika Güncel CHP mitinginde yırtık terlik sallayan Nusret Güllü'yü zora sokacak fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP mitinginde yırtık terlik sallayan Nusret Güllü'yü zora sokacak fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika
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