CHP mitinginde yırtık terlik sallayan Nusret Güllü'yü zora sokacak fotoğraflar ortaya çıktı

CHP'nin Maltepe mitinginde sahneye çıkardığı Nusret Güllü 'terliğini ayağından çıkarıp 'yırtık terlikle geziyorum, bunu da çöpten alıp giydim' demişti. 49 yaşındaki Nusret Güllü kağıt toplayarak geçindiğini söylemişti. Bugün sosyal medyada Nusret Güllü'nün 'gerçek' hayatı deşifre oldu. Çöpten bulduğu terlikle gezdiğini söyleyen Nusret Güllü'nün yaşamı pek de anlattığı gibi değil.

İçki masasında fotoğrafları çıkan Nusret Güllü, 'yırtık terlik' konusunda da anlaşılan o ki doğruları söylememiş.

Adidas marka ayakkabıları ile çekilmiş fotoğrafları ortaya saçılan Nusret Güllü, sosyal medyanın diline düştü.