CHP Nazilli'de MYK tarafından atanan yönetim göreve başladı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 12 gün önce CHP Nazilli İlçe Örgütü'nde 11 kişinin istifasının ardından düşen Serkan Sevim yönetimindeki İlçe Başkanlığına MYK tarafından yeni yönetim atandı. Göreve gelen Serkan Alptekin başkanlığındaki yeni yönetim basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nazilli İlçe Örgütünde yönetim kurulunun istifa etmesinin ardından genel merkez tarafından yeni yönetim seçilene kadar beş kişilik geçici yönetim atandı. Serkan Sevim'in yönetiminin düşmesinin ardından 12 gün sonra göreve Gençlik Örgütlenmesi ve Gençlik Kolları'ndan sorumlu CHP Aydın İl Başkan Yardımcısı Serdar Alptekin getirildi. Geçtiğimiz 7 Nisan Çarşamba günü, Nisan ayı meclisinde seçilen Komisyon Üyelikleri ve Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu'nun yerine Erol Angın isminin yönetim kurulu üyeleri onayı alınmadan gerçekleşmesinin ardından 18 kişilik yönetimden 11'inin istifa etmesiyle yönetim düşmüştü. İstifa ile yönetimi düşen CHP Nazilli İlçe yönetiminin yerine MYK tarafından atanan beş kişilik yönetimdeki başkanlığa Gençlik Örgütlenmesi ve Gençlik Kolları'ndan sorumlu CHP Aydın İl Başkan Yardımcısı Serdar Alptekin getirildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Av.Hamit Emrah Karakuş, Naim Atmaca, Dudu Kutlu ve İrfan Akarca getirildi.

Nazilli İlçe Örgütü olarak tüzük gereği 30 gün içerisinde kongreye gitmesi beklenen CHP Nazilli İlçe Başkanlığına geçici olarak başkanlık yapacak olan Serdar Alptekin, yaptığı basın açıklamasında öncelikle ülkenin içinde bulunduğu durumdan söz etti. Ardından MYK tarafından atamalarının gerçekleştiğini dile getiren Alptekin, "Öncelikle vermiş oldukları hizmetlerden dolayı ilçe başkanımız ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederiz. Partimizin en üst karar mercii olan Merkez Yürütme Kurulu kararı ile ben Serdar Aktekin arkadaşlarım Dudu Kutlu, İrfan Akarca, Naim Atmaca ve Hamit Emrah Karakuş, oluşan yönetim boşluğunu doldurmak ve partimizi olağanüstü ilçe kongresine kadar tarafsız bir şekilde süreci yönetmek için atanmış bulunmaktayız. Tüzüğümüz gereği pandemi koşulları da göz önünde bulundurularak yeni yönetim kadrolarımızın oluşturulabilmesi için en uygun süre içerisinde seçime gidilecektir. CHP, 97 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü partisidir. Biz, Atatürk ilke ve devrimlerine gönülden bağlı, partisine güvenen, özgüveni yüksek Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bizi biz yapan bu değerler bizleri sıkılı bir yumruk gibi birbirine bağlı kocaman bir aile yapmıştır. Bu nedenle hiçbir koltuk, hiçbir makam boş kalmaz. İktidar yürüyüşümüze daha çok katkı sağlayacak yeni bir yönetim göreve gelecektir ve yeni seçilen arkadaşlarımız örgütümüzden aldıkları bu destek ile de bayrağımızı daha da yukarılara çıkaracaklarından hiçbir kuşkumuz bulunmamaktadır. Örgütümüz her zamanki gibi en doğru kararı vererek yeni Nazilli ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerini seçerek göreve getireceklerdir. Hedefimiz; Millet ittifakı ortakları ile beraber el ele kol kola ve omuz omuza vererek iktidar yürüyüşümüze katkı sağlayacak ve bu süreci en iyi şekilde yürütecek kadroları oluşturmaktır" dedi. - AYDIN