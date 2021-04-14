CHP Niğde İl Başkanlığı binasına asılan afiş indirildi - Son Dakika

CHP Niğde İl Başkanlığı binasına asılan afiş, polis ekiplerince indirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla CHP İl Başkanlığına giderek, parti binasına asılan "128 milyar dolar nerede" yazılı afişi indirdi.
Ekipler, CHP İl Başkanı Erhan Adem'i de ifade vermesi üzerine Emniyet Müdürlüğüne davet etti.
Adem, avukatıyla birlikte emniyete giderek ifade verdi.
Kaynak: AA
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