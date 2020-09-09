CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Karabük'te, CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çakır, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin 9 Eylül 1923'te kurulduğunu hatırlattı.

Amaçlarının, Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak olduğunu belirten Çakır, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği Türkiye'yi inşa etme hedefinde olduklarını vurguladı.