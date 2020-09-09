Karabük'te, CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Çakır, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin 9 Eylül 1923'te kurulduğunu hatırlattı.
Amaçlarının, Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak olduğunu belirten Çakır, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği Türkiye'yi inşa etme hedefinde olduklarını vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 19:51 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika