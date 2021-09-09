CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi - Son Dakika

CHP'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi.

CHP İl Başkanlığınca Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunan törende konuşan CHP İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, CHP'nin 98'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Benim iki eserim vardır, biri Türkiye Cumhuriyeti, biri CHP'dir.' diyerek, partimizin önemini açık ve net bir şekilde belirtmiştir. CHP, Atatürk'ün kurduğu, ilkelerini saptadığı ve ölümüne kadar genel başkanlığını yaptığı, Türkiye'nin teminatıdır. CHP, Atatürk'e ve onun devrimlerine gönül verenlerin partisidir. Bugün CHP'nin 98. doğum günü. Hepimizin doğum günü kutlu olsun. CHP'nin sadece isminde 98 yıllık yolculuğunda değil, öncesinde de halk vardır."

Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmadan 6 oklu bayrağın altında kararlı bir şekilde yollarına devam edeceklerini belirten Hacısalihoğlu, "Bizlere bu cennet vatanı ve Türkiye Cumhuriyetini emanet eden Atam, senin açtığın yolda korkmadan, yılmadan, senin ışığında hiç durmadan yürüyeceğime ant içerim, aklımızdan düşüncelerini, kalbimizden sevgini sildirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir." dedi.

Törene, İstanbul'un Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, parti temsilcileri ve CHP'liler katıldı.