CHP'nin iddialarını, başkan delilleriyle yalanladı - Son Dakika

CHP'nin iddialarını, başkan delilleriyle yalanladı

05.05.2021 15:26
CHP'nin iddialarını, başkan delilleriyle yalanladı, System.String[]

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın Dilovası Belediyesinin bazı ödemelerde usulsüzlük yaptığına dair iddialarını, kanıtlarıyla birlikte yalanladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın Dilovası Belediyesinin bazı ödemelerde usulsüzlük yaptığına dair iddialarını, kanıtlarıyla birlikte yalanladı. Şayir, asılsız iddiaların sahiplerinin hukuk önünde hesap vereceklerini söyledi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, 2020 yılı içerisinde Dilovası Belediyesinin bazı ödemelerde usulsüzlük yaptığına dair öne sürdüğü iddialarına yanıt verdi. Başkan Şayir, yapılan tüm ödemelerin detaylarını anlatırken, bunlarla ilgili kanıtları da kamuoyuyla paylaştı. Şayir, CHP'nin bu tutumunun siyasi ahlak ile bağdaşmadığını vurguladı.

"Elimizden ne geldiyse yapmaya gayret ettik"

2 yılı aşkın bir süredir Dilovası'na hizmet etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "İlçemizin layık olduğu seviyeye erişmesi için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. 50 bini aşkın Dilovalı kardeşimiz ile birlikteyiz. Hizmet noktasında her türlü zorluğa göğüs germek, her türlü engeli aşmak ilçemize ve insanımıza duyduğumuz derin sevginin bir gerekliliği de oldu bizler için. Bugüne kadar, gün geldi zamanımızdan, gün geldi ailemizden gün geldi maaşımızdan fedakarlık yapıp ilçemize hizmet ettik. Yeri geldi Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin desteğini yanımızda hissettik. Gün geldi hükümetimizin gücünü ilçemizde hizmete çevirdik. Yükselen Şehir Dilovası için elimizden ne geldiyse yapmaya gayret ettik. Bundan sonra da gayret edeceğiz" dedi.

"Ne insanlık ne de siyasi ahlak ile bağdaşmamaktadır"

Son dönemde CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'nın gerçek dışı iddialarının karşılarına çıkan engellerden sadece bir tanesi olduğunu aktaran Başkan Şayir, "Biliyor ve görüyoruz ki bu iddialara halkımız prim vermemektedir. Ancak bizler kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, tüm iddialara cevap verecek, tüm iftiraları belgelerle çürüteceğiz. Dilovası'na hizmet gayesiyle çıktığımız bu yolda, bir engeli daha 50 bini aşkın hemşehrimizin desteğiyle aşacağız. CHP Milletvekili, Dilovası Belediyesinin 2020 yılı içerisinde 1 milyon 300 bin lira reklam gideri yaptığını iddia etmektedir. Oysa ki, hakikat böyle değildir. Belediyemiz 2021 yılı içerisinde 85 ayrı konudaki duyuru ve bilgilendirme için 'Afiş ve billboard gideri' olarak yaklaşık 850 bin liralık bir ödemeyi Dilovası'nın üç firmasına yapmıştır. Yalan iddia ile arada 450 bin lira gibi bir uçurum bulunmaktadır. Rakamı yüksek göstermek ne insanlık ne de siyasi ahlak ile bağdaşmamaktadır" diye konuştu.

Burada yapılanın bir hesap hatası olmadığının altını çizen Şayir, "İddia sahipleri pandemi sürecinde ilçemizin muhtelif yerlerine koyulan dezenfektan stantlarını, çocuklarımıza dağıttığımız oyun gruplarını da reklam giderlerine dahil etmiştir. Üstelik, Dilovası Belediyesi kurulduğundan bugüne, belediye ile iş yapan bir firmayı akraba ilişkileri üzerinden okumak en hafif tabirle art niyettir. Bütün bu olup bitenler nedir? Buna ne söylenebilir? Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz" şeklinde konuştu.

"CHP'nin bir iddiası daha belgeleriyle çürütülmüştür"

CHP'nin bir diğer iddiasının ise 4 bin 800 plates topunun belediyeye alınmadan, alınmış gibi gösterildiği yönünde olduğunu kaydeden Başkan Şayir, "Tabii ki bu iddiada gerçeği yansıtmamaktadır. CHP'li milletvekilinin bu iddialarını ilçemizdeki birileri de maalesef dillendirmektedir. Faturalar ve görsellerden de görüleceği üzere Belediyemiz 350 adet plates topu ve beraberinde kullanılacak ekipmanlar alınarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. Böylece CHP'nin bir iddiası daha belgeleriyle çürütülmüştür. CHP'nin bir diğer iddiası ise, belediyemizin 89 bin lira ödeme yaptığı ve bunun karşılığında hiç eldiven almadığı yönündedir. Bu iddialarda tıpkı diğerleri gibi gerçek değildir. 2020 yılı Mart ayından itibaren ülkemizde görülen pandemi şartlarında sahada çalışan belediye ekiplerimiz ve pazarlarda hem esnafa hemde pazardaki vatandaşlara dağıtılmıştır. Bunun görselleri de mevcuttur" ifadelerini kullandı.

"Devlet yönetmek ciddi bir iştir"

Belediye önünde gerçekleştirilecek olan ve iptal edilen tiyatro etkinliğine dair söylentilere cevap veren Başkan Şayir, "Devlet yönetmek ciddi bir iştir. Devlette her iş ve işlem resmi olarak kayıt altına alınır. Burada da organizasyon firması ile protokol imzalanmış ilgili firma sorumluluğu gereği her türlü hazırlığı gerçekleştirmiş hatta tüm sahne ve ekipmanlarının kurulumunu Belediye önünde gerçekleştirmiştir. Ancak aynı gün temizlik personelimiz Ayhan Sazak vefat etmiştir. Belediye yönetimimizde hem ailenin acısını hem de örf ve adetlerimizi dikkate alarak programı iptal etmiştir. Tüm yükümlülüklerini harfiyen yerine getiren bir firnmanın, kendisinden kaynaklanmayan bir iptal sebebi ile mağdur edilmesini beklemek ne ile açıklanabilir?' ifadelerine yer verdi.

"CHP'nin iftiraları, hakikat karşısında mağlup olmuştur"

Haklarında yürütülen bu kara propaganda ve kirli iftira siyasetini belgelerle çürüttüklerini vurgulayan Şayir, asılsız iddiaların sahiplerine hukuk önünde hesap soracaklarını dile getirdi. Şayir, "Böylesi asılsız iddialara sarılarak, iftirayı siyaset sanarak kendilerince muhalefet yapanları görmek, ilçemiz adına bizleri üzüyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana, ilk andan itibaren hizmet üreten belediyemizin enerjisini böylesi aslı astarı bulunamayan yalanlar için harcamaya artık devam etmeyeceğiz. CHP'nin iftiraları, hakikat karşısında mağlup olmuştur. CHP'nin iftiraları Dilovalının vicdanlarında mahkum olmuştur. CHP'nin iftiraları gerçekler karşısında rezil olmuştur. Şimdi hesap verme vaktidir. Buradan açıkça ifade ediyorum ki, bu iftiraların sahiplerinin yalanları hukuk önünde yanlarına kar kalmayacaktır. Bu iddia sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Müfteriler adalet önünde hesap verecekler" dedi. - KOCAELİ

CHP'nin iddialarını, başkan delilleriyle yalanladı
CHP'nin iddialarını, başkan delilleriyle yalanladı
CHP'nin iddialarını, başkan delilleriyle yalanladı
CHP'nin iddialarını, başkan delilleriyle yalanladı

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Dilovası, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'nin iddialarını, başkan delilleriyle yalanladı - Son Dakika


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