CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Beypazarı'nda kutlandı - Son Dakika
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CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Beypazarı'nda kutlandı

09.09.2022 20:38
CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Beypazarı'nda kutlandı

CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Beypazarı'nda kutlandı.

CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Beypazarı'nda kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na CHP Beypazarı İlçe Başkanı Hasan Kostak tarafından çelenk koydu.

Kostak, yaptığı açıklamada, CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan dünyanın en köklü, Türkiye'nin en eski siyasi örgütlenmesi olduğunu belirterek, "Üyesi olmaktan onur, çatısı altında ülkem için çalışmaktan gurur duyduğum partimiz, dev çınar 99 yaşında. Kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Beypazarı'nda kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Beypazarı'nda kutlandı - Son Dakika
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