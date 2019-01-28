Son Dakika Haberleri: CHP Örgütü Çiğli'de Eylem Yaptı

CHP Örgütü Çiğli'de Eylem Yaptı

1 saat önce

CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) sızan bilgiye göre İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterileceği ileri sürülen CHP eski İzmir İl Başkanı Ali Engin'e, parti örgütü tepki gösterdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) sızan bilgiye göre İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterileceği ileri sürülen CHP eski İzmir İl Başkanı Ali Engin'e, parti örgütü tepki gösterdi. CHP Çiğli ilçe örgütüne üye yaklaşık 100 kişi, ilçe binasının önünde toplanarak, eylem yaptı. Eyleme katılanlar, Çiğlili birinin aday gösterilmesini, başka ilçelerden Çiğli'ye ithal aday kaydırılmamasını istedi.

CHP MYK'sından öğle saatlerinde sızan bilgide CHP eski İzmir İl Başkanı Ali Engin'in Çiğli Belediye Bakan adayı gösteriyleceğini öne sürüldü. bunun üzerine CHP Çiğli ilçe örgütüne üye yaklaşık 100 kişi, parti binası önünde toplanarak eylem yaptı. Partililer, Engin'in CHP'de hiçbir hizmeti ve emeği olmadığını iddia edererk, onun il başkanlığı döneminde partinin 8 ilçeyi kaybettirdi ileri sürüldü. Partililer, adayın Parti Meclisi'nde değiştirilmemesi halinde toplu istifa edeceklerini açıklayarak "İthal aday istemiyoruz" ve "Ankara şaşırma sabrımızı taşırma" sloganları atarak, caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapattı.

Açıklama yapan Ercan Altınova, "Bizler, CHP'de hiçbir hizmeti ve emeği olmayan, partimize il başkanlığı yaptığı dönemde yanlışları yüzünden 8 ilçeyi kaybettiren Ali Engin'in belediye başkanı adayı olmasını istemiyoruz. 2014 seçimlerinde yaptığı yanlışları tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu talebimizi genel merkezimize iletiyoruz. İthal aday kabul etmiyoruz, Çiğli'yi Çiğli adayı yönetmeli" dedi. Eyleme katılanlardan Yener Aksu ise şöyle konuştu:

"Yapılan bu kirli ayak oyunlarının asıl amacının Türkiye genelinde CHP'yi baltalamak, sevgili genel başkanımız Kılıçdaroğlu'na zarar vermektir. CHP'nin 18 aday adayı Çiğli'de yetişmiş, Çiğli'nin sorunlarını ve taleplerini bilen, çözüm üretebilecek kapasitedir. Bunlar örgütüne, Çiğli halkına güvenerek dosyalarını ilçesine vermiş 3 aydan beri Çiğli halkının kapı kapı dolaşarak seçim hazırlıklarına girmişlerdir. Siyasi kirli ayak oyunlarıyla genel merkeze baskı yapan birileri genel merkezimizin ne kadar doğru karar verebileceğine biz eminiz. Bu kargaşalar Türkiye'nin geleceğine dinamit koymaktır. Biz Kemalistler, biz devrimciler, biz sosyalistler, Türkiye halkının kardeşçe yaşamasından yanayız. Genel merkezimizin İzmir'de ve ilçemizde yaptığı araştırmalarda yıpranmamış pırıl pırıl ve halkını omzunda taşıyan adaylarımız mevcuttur. Bu adaylarımız varken dışarıdan atanan adaylar Çiğli halkını yaralamaktadır. Çiğli'de böyle bir hata yapıldığında bu seçimin kaybolacağı anlamına gelmektedir. Çiğli CHP örgütü genel merkezimizde duyarlı nitelikli, halkına öncülük yapan bir adayı atayacağından kuşkumuz yok. Genel başkanımızın yaptığı hak adalet ve özgürlük mitingleri boşuna değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:54 Kaynak: DHA

Ali Engin, İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi, Çiğli, Güncel
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