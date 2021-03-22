CHP Osmangazi'den Fetih Müzesi'ne ziyaret - Son Dakika

CHP Osmangazi'den Fetih Müzesi'ne ziyaret

22.03.2021 15:27
CHP Osmangazi'den Fetih Müzesi'ne ziyaret, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, CHP İlçe Başkanı Metin Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, CHP İlçe Başkanı Metin Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerini Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ağırladı. Dündar, "Osmangazi için kararları hep birlikte alıyoruz. Hizmetlerde herkesin payı var" dedi.

CHP Osmangazi İlçe Başkanı Metin Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Bursa'nın fetih gününün panoramik olarak resmedildiği Fetih Müzesi hakkında müze koordinatörü Orhan Mollasalih'ten bilgiler alan CHP heyeti, bu güzel eserden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür etti.

İlçe Başkan Metin Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Dündar, bugüne kadar yapılan her güzel hizmetin vatandaş tarafından beğenilip kabul gördüğünü belirtti. Bunun bir sonucu olarak vatandaşların istek ve taleplerinin arttığını söyleyen Başkan Dündar, "Tabi ki beklentiler de yükseliyor. Bizleri daha güzel, daha faydalı projeler geliştirmeye zorluyor. Mesela Osmangazi Belediyesi olarak Bursa'da kapalı pazar yeri yapma geleneğini başlatan biziz. Bugünhemen her semtimizden kapalı pazar yeri talebi geliyor. Bazı mahallelerimizde gerek fiziki alan, gerekse potansiyel olarak verimli olmadığı için talepleri daha verimli olacak şekilde birkaç mahallenin faydalanacağı alanlara yapıyoruz. Ancak, bunu yaparken bir plan ve bütçe dahilinde yapıyoruz" dedi.

Osmangazi Meydanı'na davet

Üretilen hizmetlerde herkesin katkısı olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,"Mesela içinde bulunduğumuz Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi buna en güzel örnek. 123 ülkeden 1 milyondan fazla insanın ziyaret ettiği güzel bir eser oldu. Şu anda da Osmangazi Meydanı'nı inşa ediyoruz. Böyle büyük eserler hemen olan işler değil. Hazırlanmasıyla, bütçesiyle uzun zaman alan işler. Bir yandan da rutin hizmetlerimiz aksamadan devam ediyor. Dolayısıyla bu dengeleri de bozmamak gerekiyor" diye konuştu. Başkan Dündar, CHP yönetimini bir diğer vizyon proje olan Osmangazi Meydan inşaatına da davet ederek, "Sizlerle birlikte Osmangazi Meydan inşaatını da gezip, bu konuda sizleri yerinde bilgilendirmek isterim.Çünkü belediyemizin bugüne kadar yapmış olduğu en büyük bütçeli işi" diye konuştu.

Başkan Dündar'a, halkın lehine olan her türlü hizmeti desteklediklerini ifade eden İlçe Başkanı Metin Yılmaz da, "Bütün bunlar belirli bir plan ve bütçeyle olacak işler. Bizler de mahallelerimizin ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmak için zaman zaman gündeme getiriyoruz. Mahalle halkının beklentilerine cevap vermeye çalışıyoruz. Halkın lehine yapılan her şeyi destekleriz, sizlerin yanında oluruz. Osmangazi ve Bursa için yapılan güzel yatırımlardan dolayı Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkür ederiz" dedi. - BURSA

CHP Osmangazi'den Fetih Müzesi'ne ziyaret
CHP Osmangazi'den Fetih Müzesi'ne ziyaret
CHP Osmangazi'den Fetih Müzesi'ne ziyaret
CHP Osmangazi'den Fetih Müzesi'ne ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP Osmangazi'den Fetih Müzesi'ne ziyaret - Son Dakika


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