CHP PM Toplandı

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.
CHP'de 2026 yılının ilk PM toplantısı, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 14.00'te başladı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı, basına kapalı yapıldı. Toplantıda; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Suriye'de yaşanan gelişmeler ve örgüt saha çalışmaları gündeme getirildi.
