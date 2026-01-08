CHP PM Toplandı - Son Dakika
08.01.2026 19:29
CHP Parti Meclisi, Özgür Özel başkanlığında toplandı ve önemli konuları görüştü.

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP'de 2026 yılının ilk PM toplantısı, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında saat 14.00'te başladı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı, basına kapalı yapıldı. Toplantıda; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Suriye'de yaşanan gelişmeler ve örgüt saha çalışmaları gündeme getirildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
