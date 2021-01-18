CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı: (2) - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankasının dolar kurunu sabit tutabilmek için sattığı 128 milyar dolara ilişkin, "Bu 128 milyar dolar, esnafa gitmedi, çiftçiye gitmedi, işçiye gitmedi, emekliye gitmedi. Peki, bu para nereye gitti?" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Öztrak, bütçe dengesinin hızla bozulduğunu iddia ederek, "2020'de 139 milyar lira olması hedeflenen bütçe açığı, 173 milyar lira oldu." dedi.

TBMM'den geçen bütçe hedeflerine göre, bütçede 34 milyar lira açık verildiğini, bu açık için daha fazla borçlanıldığını, faizlerin de arttığını savunan Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekonomi yönetimi söylemiyor ama biz söyleyelim. 2020'de, 66 milyon lira fazla vermesi hedeflenen faiz dışı denge 38 milyar 780 milyon lira açık verdi. Faiz dışı bütçe dengesi son iki yıldır üst üste açık veriyor. Böyle bir durumla 1993'den bu yana karşılaşmadık. Son iki yıldır, faiz ödemek için de borçlanmak zorunda kalıyoruz. Yine son iki yıldır, 'ikiz açık' sorunu dediğimiz, hem 'dış açık' hem de 'iç açık' sorunuyla karşı karşıyayız. Salgın nedeniyle böyle bir tabloyla karşılaştık desek, bütçeden doğru dürüst bir destek vermediniz ki. Bize benzer ekonomiler içinde, vatandaşına bütçeden en az destek veren ekonomilerden birisi Türkiye. 2020 bütçesinden verilen karşılıksız gelir desteği, topu topu 6 milyar lira. Millete destek yerine, borç verdiler. Bütçeden, geçilmeyen köprü, otoyol için ise beş havuz müteahhidine 13 milyar 902 milyon lira döviz garantili gelir ödediler. Millete salgında vere vere 6 milyar lira, beş havuz müteahhidine yaklaşık 14 milyar lira. Salgında, beş havuz müteahhidine tüm millete verdiğiniz paranın, desteğin iki katını verdiğiniz zaman bunu hiçbir şeyle izah edemezsiniz.

Kayınpeder, damat bir olup, Merkez Bankasının 128 milyar dolarını buharlaştırdılar. Şimdi damat ortada yok. 'Allah sonumuzu hayır eylesin' dedi, bırakıp gitti. Bu 128 milyar dolar, esnafa gitmedi, çiftçiye gitmedi, işçiye gitmedi, emekliye gitmedi, Peki, bu para nereye gitti? Cevap yok. 'Faiz sebep, enflasyon neticedir' deyip, uğruna 128 milyar doları gözlerini kırpmadan harcadılar."

Faik Öztrak, ekonominin rahatlaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevinden ayrılması gerektiğini öne sürdü.

"Cumhurbaşkanlığı makamı artık vatandaşların tamamını kucaklamıyor"

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tarafsız cumhurbaşkanı olmadığını" ifade ettiği röportajının hatırlatılması üzerine, "Bu açıklama aslında Cumhurbaşkanının artık cumhurun başkanı olmadığını açık seçik ortaya koyan bir açıklama. Cumhurbaşkanlığı makamı artık vatandaşların tamamını kucaklamıyor. Oysa ülkemizin ihtiyacı tüm vatandaşları kucaklayacak gerçekten tarafsız bir cumhurbaşkanı." görüşünü dile getirdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bir başka soru üzerine, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un, "Eğer bu kaset operasyonu yapılmamış olsaydı Sayın Baykal CHP'deki görevini bırakmayacaktı. FETÖ böyle bir değişiklik istemiş midir? Evet, siyasi bir dizayn çabası olduğu görünüyor." şeklindeki açıklamalarını da şöyle değerlendirdi:

"O gün FETÖ ile beraber yol yürüyenlerin bugün böyle bir değerlendirme yapması son derece ayıptır. İnsanların özel hayatını 'ne özeli genel genel' diyerek meydanlarda kullananların da kim olduğunu milletimiz gayet iyi bilmekte ve hatırlamaktadır. O gün bunları söyleyenlerin şimdi timsah gözyaşları dökmesi samimi değildir. Şimdi siyasi dizayn operasyonundan bahseden Sayın Numan Kurtulmuş'a biz de şunu sorsak 'Siz kendi partinizi bırakıp AK Parti'ye gittiniz. Bu da mı bir FETÖ projesiydi?' Şimdi bu doğru olur mu? Yapılan şey çok ayıptır. Artık bu noktalara gelindiyse bu çaresizliğin ifadesidir, başka hiçbir şey değildir. Kimin ne yaptığını bu millet gördü, bu millet gayet iyi hatırlıyor."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2021 Haziran'da erken seçim beklediğini açıklamasına ilişkin bir soruya karşılık ise Öztrak, "Sayın Akşener'in tespiti bizim de tespitimizdir. Bir an önce seçime gidilmesi ihtiyacı ortadadır. En kısa sürede seçim olacakmış gibi hepimiz hazırlanmaktayız." şeklinde konuştu.

"Doğmamış çocuğa don biçmenin hiçbir anlamı yok"

Bir gazetecinin, "Parti yönetimine eleştirilerini sıralayan bir mektup yazan iki milletvekilinin mektupları Genel Merkezinize ulaştı mı? Bir yanıt verilecek mi? Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçecekleri iddiası da var. Değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, Genel Merkezin milletvekilleriyle mektuplaşarak haberleşme gibi bir geleneğinin olmadığını söyledi. Faik Öztrak, "Arkadaşlarımızın sorunlarını hangi zeminlerde genel merkez ile hangi zeminlerde diğer milletvekili arkadaşlar ve grup başkanvekilleriyle paylaşacakları belli. Milletvekillerimizin Genel Başkanımızla randevu alarak görüşmelerinin önünde de herhangi bir engel yok. O nedenle sorunuzun son kısmı ile ilgili olarak da şunu açık açık ifade edeyim, rahmetli Demirel'in dediği gibi bugün doğmamış çocuğa don biçmenin hiçbir anlamı yok." değerlendirmesini yaptı.

Bir soru üzerine, "Seçim barajının makul seviyeye çekilmesi" tartışmalarına da değinen Faik Öztrak, "Yüzde 50 artı biri tutturmak için adımlar atılmaya başlandıysa seçimin eli kulağında demektir." diye konuştu.

(Bitti)