CHP Sözcüsü Öztrak, Tekirdağ'da muhtarlarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, muhtar derneklerinin bir araya gelerek resmi bir birlik çatısı altında toplanması gerektiğini söyledi.

Çorlu ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya gelen Öztrak, muhtarların da birliğinin olması gerektiğini belirtti.

Muhtarların dernek çatısı altında toplandığını ve buna kendisinin de saygı duyduğunu ifade eden Öztrak, "Muhtar derneklerinin hepsi bir araya gelerek, aynen belediyelerde olduğu gibi resmi bir birlik çatısı altında toplanmaları lazım. Ancak o zaman, halka en yakın seçilmiş birim olan muhtarlıklar kendilerinden beklenen görevleri bu şartları sağladığınızda hakkıyla yapar hale gelecekler. Millet de sesini yukarılara daha iyi duyurabilir bir hale gelecek." dedi.

Öztrak, Türkiye'de son dönemde yaşanan yangınları hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yönetim krizi nedir derseniz, son günlerdeki yangındır. Bir ülkedeki yönetim krizinin en büyük örneği de son günlerdeki bu yangınlardır. Elinizde uçak var ama uçuramıyorsunuz. Niye uçuramıyorsunuz, çünkü Türk Hava Kurumunu sevmiyorsunuz. Türk Hava Kurumunu batırmak için elinizden geleni yapmışsınız. Türk Hava Kurumunun, bugün Avrupa ülkelerinin bir kısmı tarafından uçurulan aynı model uçakları, şu anda Etimesgut'ta yatıyor."

Toplantıya CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer de katıldı.