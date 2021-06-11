Üye Girişi
CHP sözcüsü Öztrak: Ülkeyi 'üç yeni' ile ayağa kaldıracağız - Son Dakika

CHP sözcüsü Öztrak: Ülkeyi 'üç yeni' ile ayağa kaldıracağız

11.06.2021 17:56
CHP sözcüsü Öztrak: Ülkeyi 'üç yeni' ile ayağa kaldıracağız, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ülkeyi yeni kurumlar, yeni kurallar ve yeni kadrolarla ayağa kaldıracaklarını belirterek, "Biz yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemle, dünyaya örnek bir demokrasiyle, Cumhuriyetimizi bir defa daha taçlandırmaya hazırız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ülkeyi yeni kurumlar, yeni kurallar ve yeni kadrolarla ayağa kaldıracaklarını belirterek, "Biz yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemle, dünyaya örnek bir demokrasiyle, Cumhuriyetimizi bir defa daha taçlandırmaya hazırız" dedi.

CHPi, Trakya bölge toplantısı Edirne'de yapıldı. Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek ile çok sayıda partili katıldı. Toplantının açılışında konuşan Faik Öztrak, ülkeyi yeni kurumlar, yeni kurallar ve yeni kadrolarla ayağa kaldıracaklarını belirterek, iktidar olmaları halinde uygulayacakları dört ayaklı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi stratejisini anlattı.

CHP'nin ülkenin dört bir yanını karış karış gezdiğini söyleyen Öztrak, "Bir yandan örgüt toplantıları yapıyoruz, bir yandan milletvekillerimiz Anadolu'yu dolaşıyorlar. Yine milletvekili arkadaşlarımızla birlikte biz de Ekonomi Masası olarak EKOBÜS'e bindik, ülkenin her yerini karış karış tarıyoruz. Ekonomi Masası olarak Doğu ve Güneydoğu illerimizdeydik. Edirne'ye dün Muş'tan geldim. Bitlis, Siirt, Muş'ta vatandaşlarımızla beraber olduk. Edirne'mize; Bitlis'in, Siirt'in, Muş'un selamlarını getirdim. Türkiye'mizin dört bir yanında büyük sıkıntılar var. Milletimiz feryat ediyor. Yoksulluk, yolsuzluk, umutsuzluk aldı başını gidiyor. Milletin sorunlarına çözüm bulması gerekenler, felç olmuş, hükümet meflüç. Kurumlar çalıştırılamıyor. Devlet büyük bir krizde" dedi.'TBMM'NİN BU KİRİ ARINDIRMASI GEREKİR'Öztrak, '10 bin dolar alan siyasetçi' tartışmalarına değinerek, "10 bin dolar alan siyasetçinin adından başlayarak, bu bakana sorulacak çok soru vardır. Bu iddiaların açıklığa kavuşturulacağı yer; bu devletin televizyonları veya AK Parti'nin disiplin kurulları değildir artık. Bu iddiaların açıklığa kavuşturulacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. İçişleri Bakanı, yürütülecek soruşturmanın selameti bakımından istifa etmek ve TBMM'de kurulacak araştırma ve soruşturma komisyonlarında hesap vermek durumundadır. Çünkü suçu işleyen siyasidir. Onun için TBMM'nin bu pisliği, bu kiri temizlemesi gerekir. Kendini arındırması gerekir. Sonraki aşamada adliyede tamamlanır" diye konuştu.'CHP KADROLARIYLA GÖREVE HAZIR'Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında cumhuriyeti gerçek bir demokrasiyle taçlandıracaklarını söyleyen Öztrak, "Şimdi bu AK Parti sözcüleri bu sistemden geriye doğru gitme olmaz falan diyor. Hayrola? Milletimiz istediği gün bu sistem biter. İnsanın insana kulluğuna son vereceğiz. Artık devlet millete değil, millet devlete ve devleti yönetenlere hesap soracak. Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizi en ağır krizlerden, kısa sürede çıkarmasını bilen kadrolarıyla göreve hazırdır, örgütüyle göreve hazırdır, belediyeleriyle göreve hazırdır" şeklinde konuştu.'ÜÇ YENİ İLE ÜLKEYİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ'Ülkeyi 'Üç Yeni' dedikleri, 'Yeni Kurallar, Yeni Kurumlar, Yeni Kadrolar' eliyle ve dört ayaklı bir stratejiyle ayağa kaldıracaklarını söyleyen Öztrak, şöyle konuştu: "Biz bin yıllık devlet tecrübemizi, çağın gerekleriyle de harmanlayarak, yeni kurumlarla devleti ayağa kaldıracağız. Tüm bunları yapmak için, elbette yeni kadrolara ihtiyaç var. Bu metal yorgunu hükümetin artık bu ülkenin insanlarına verecek bir şeyi kalmamıştır. Görevde kaldıkları her dakika, milletin sırtında daha da ağırlaşan bir yüke dönüşmektedir. Bu yüzden biz, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, milletimize güven verecek, umut verecek, umut etme cesareti verecek kadrolara, yani CHP'nin kadrolarına ihtiyaç var diyoruz. Dört ayaklı stratejimizin ilk ayağında; hukuk devletini, demokrasiyi ve kuvvetler ayrılığını yeniden ayağa kaldırmak, can ve mal güvenliğini sağlamak var. Biz yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemle, dünyaya örnek bir demokrasiyle, Cumhuriyetimizi bir defa daha taçlandırmaya hazırız. Stratejimizin ikinci ayağında; küresel pazarlarda yarışma gücümüzü, üretimimizi ve gelirimizi artıracak politikalarımız var. İşsizliği azaltacak, ülkede katma değeri artıracak, yepyeni bir büyüme anlayışını hayata geçirmeye hazırız. Stratejimizin üçüncü ayağında; artan refah ve gelirin adil paylaşımı var. Büyümeden ve refahtan tüm vatandaşlarımız yararlanacak. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Aile Destekleri Sigortası'yla tüm ihtiyaç sahiplerini, garip gurebayı kucaklayacağız. ve stratejimizin dördüncü ayağında tüm bu yapıyı sürdürülebilir kılmak için çevresel, ekonomik ve mali sürdürülebilirliğe dikkat edeceğiz."

Öztrak'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.


CHP sözcüsü Öztrak: Ülkeyi 'üç yeni' ile ayağa kaldıracağız
CHP sözcüsü Öztrak: Ülkeyi 'üç yeni' ile ayağa kaldıracağız
CHP sözcüsü Öztrak: Ülkeyi 'üç yeni' ile ayağa kaldıracağız
CHP sözcüsü Öztrak: Ülkeyi 'üç yeni' ile ayağa kaldıracağız
CHP sözcüsü Öztrak: Ülkeyi 'üç yeni' ile ayağa kaldıracağız
CHP sözcüsü Öztrak: Ülkeyi 'üç yeni' ile ayağa kaldıracağız

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Edirne, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP sözcüsü Öztrak: Ülkeyi 'üç yeni' ile ayağa kaldıracağız - Son Dakika


Son Dakika

18:25 "İnsanlık ölmemiş" dedirten olay! Hızla giden treni durdurup, raylardaki atı kenara çekti Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı 18:04 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti 17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL 17:23 Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL Bir anlık dikkatsizlik pahalıya patladı! Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü 17:08 Bir anlık dikkatsizlik pahalıya patladı! Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor 16:35 Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor
Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı 16:14 Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı 16:00 Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Galatasaray ve Beşiktaş, 18 yaşındaki savunmacı Tarık Muharemovic'in peşine düştü Galatasaray ve Beşiktaş, 18 yaşındaki savunmacı Tarık Muharemovic'in peşine düştü         
18:29
Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü         
18:19
Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı         
17:47
Aslı Enver yakalandı! Aslı Enver yakalandı! "Bir süre yalnız kalacağım" demişti, erkek arkadaşıyla görüntülendi         
17:40
Ankara'da sel felaketi! Sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu Ankara'da sel felaketi! Sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu         
17:15
Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var         
16:54
Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi         
16:33
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık         
15:46
Hareketsiz yatan şahıs paniğe neden oldu! Sokaklarda yaşayan adam, kaldırımda ölü bulundu Hareketsiz yatan şahıs paniğe neden oldu! Sokaklarda yaşayan adam, kaldırımda ölü bulundu         
15:30
Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş         
14:52
Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu         
14:44
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!         
14:39
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı         
14:15
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 18:36:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP sözcüsü Öztrak: Ülkeyi 'üç yeni' ile ayağa kaldıracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement