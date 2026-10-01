CHP'den istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'ın katıldığı meclis toplantısında gerginlik yaşandı - Son Dakika
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CHP'den istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'ın katıldığı meclis toplantısında gerginlik yaşandı

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CHP\'den istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan\'ın katıldığı meclis toplantısında gerginlik yaşandı
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CHP’nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği ve bugün partisinden istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın da katıldığı belediye meclisi toplantısında gergin anlar yaşandı. Kotan’ın CHP’den istifa sürecine ilişkin açıklama yaptığı sırada CHP ve YENİ Parti üyesi izleyicilerle bazı meclis üyeleri arasında sözlü tartışma çıktı. Toplantıya ara verilirken Kotan, istifasının gerekçelerini de anlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) ‘kesin ihraç' talebiyle disipline sevk ettiği ve bu sabah partisinden istifa ettiğini açıklayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın katıldığı meclis toplantısında gergin anlar yaşandı.

CHP VE YENİ PARTİLİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Konyaaltı Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan başkanlığında Beydağları Meclis Salonu'nda yapıldı. Grup sözcülerinin gündem dışı konuşmalarıyla başlayan toplantıda konuşan Başkan Kotan, CHP'deki disipline sevk ve istifa sürecine değindi. Kotan konuştuğu sırada gergin anlar yaşandı. Meclis toplantısına izleyici olarak katılan CHP ve YENİ Partililer ile Kotan ve bazı meclis üyeleri arasında sözlü tartışma yaşanınca meclis toplantısına ara verildi. Verilen aranın ardından toplantı devam etti.

CHP'den istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'ın katıldığı meclis toplantısında gerginlik yaşandı

"ÖZEL'E 'GENEL BAŞKANIMIZ' DEMEM DİSİPLİN NEDENİ OLDU"

Başkan Kotan, "YENİ Parti'nin demokrasi çerçevesinde yapılan ilçe kongrelerine davetli olarak katılmam, orada 20 yılı aşkın süredir siyaset yaptığım arkadaşlarıma başarılar dilemem ve YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e 'Genel başkanımız' demem disiplin nedeni oldu. Yine söylüyorum ‘Genel Başkanımız Özgür Özel" dedi.

Yaptığının bir protokol kuralı olduğunu söyleyen Kotan, "Bir partinin genel başkanına 'Genel başkanımız' denir. Biz bağlı olduğumuz partinin ve diğer partilerin kongrelerine gideriz. Partilerin genel merkezlerinden genel başkanları gidemese bile genel başkan yardımcılarını gönderir ve istenirse söz verilir. Bu siyasetin ahlakıdır. Etikten bahsediliyor. Aslında etik olan benim yaptığımdır" diye konuştu.

Tüm siyasi gruplarla demokrasi çerçevesinde toplumun huzuru için Konyaaltı'nı yönettiklerini belirten Kotan, "Az önce istemeyerek bir olay yaşadık. Bir hatip konuşurken lafı kesilmez. Masaya vurularak konuşulmaz, zorbalık yapılmaz. O yüzden kendilerini esefle kınıyorum. Bir daha da mecliste böyle bir şeye izin vermeyeceğime emin olabilirsiniz" dedi.

CHP'den istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'ın katıldığı meclis toplantısında gerginlik yaşandı

"GÖREVE GELİR GELMEZ ‘ARINACAĞIZ' DİYEN BİR İRADE BİRÇOK İL BAŞKANINI GÖREVDEN ALDI"

Yol ayrılıklarının istemeyerek yaşandığını ifade eden Kotan, "Genel Başkanımız Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istemeyerek ayrıldı ve YENİ Parti'yi kurdu. Bir defa daha YENİ Parti'nin, Genel Başkan Özgür Özel'in ve tüm parti kademelerinin de yolu açık olsun" diye konuştu.

Şahsına yapılan hiçbir suçlamayı kabul etmediğini vurgulayan Kotan, "Suçlamaların akla ve mantığa uygun olmadığını belirtmek istiyorum. Göreve gelir gelmez ‘Biz arınacağız, bizler bütünlük sağlayacağız' diyen bir irade birçok il başkanını görevden aldı. Mantık bu kadar. O yüzden bu mantığı da, bu iradeyi de reddediyoruz" dedi.

CHP'den istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'ın katıldığı meclis toplantısında gerginlik yaşandı

"YENİ UMUTLARLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"  

Bu sebeplerle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini belirten Kotan, "Bizler, Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmayacağız. Köklerimiz bellidir. O yüzden Konyaaltı'nın bize verdiği yetkiyle Konyaaltı'na parti ayırt etmeksizin hizmet etmeye, vatandaşlarımızın temel hizmetlerini karşılamaya, onlara çok değerli projeler sunmaya, değerli meclis üyelerimizin birliğiyle hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar destek veren, vermeyen tüm vatandaşlarımıza da ben buradan teşekkür ediyorum. Onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağımıza da emin olabilirler. Yolumuz açık olsun. Yeni umutlarla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: CHP'den istifa eden Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'ın katıldığı meclis toplantısında gerginlik yaşandı - Son Dakika
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