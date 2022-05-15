Çiçekçilerden Buruk Çiçekçiler Günü Kutlaması… Çiçekçiler Federasyon Başkanı Çakır: "Ekmeğini Alamayan Kişi Çiçek Alabilecek Mi, Alamayacak" - Son Dakika

HABER: TAMER ARDA ERŞİN- KAMERA: FATİH NAZIM EFE

Çiçekçiler Ankara'da, Çiçekçiler Günü'nü buruk kutladı. Türkiye Çiçekçiler Federasyonu Başkanı Hüseyin Çakır, ekonomik şartlar nedeniyle yurttaşların çiçek almakta zorlandığını söyledi ve "Ekmeğini alamayan kişi çiçek alabilecek mi, alamayacak. Özel günlerde, Anneler Günü'nde, diğer günlerde, bayramlarınızda; içten kutlayabiliyor musunuz, ekonomi bu haldeyken. Zor" dedi.

Çiçekçiler, 15 Mayıs Çiçekçiler Günü'nü Ankara Ulus'ta kutladı. Etkinliği organize eden Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, Ulus'taki Atatürk Heykeli'ne çelenk bıraktı. Çimen'e, Ankaralı seğmenler de eşlik etti.

Çimen, burada yaptığı açıklamada; pandemi döneminde işlerinin etkilendiğini belirterek, "Şükürler olsun evimize ekmek parası götürecek kadar işlerimiz oluyor. Bizim sezonumuz açıldı, düğünler sezonu. İnşallah sektör iki, üç ay içerisinde can suyu alacak" dedi.

Türkiye Çiçekçiler Federasyonu Başkanı Hüseyin Çakır, çiçek fiyatlarının arttığını ancak üreticinin mağdur olduğunu dile getirdi. Çakır, şunları söyledi:

"Üretimde, devletin desteğini bekliyoruz. Üretimdeki sorun, giriş maliyetlerinin artması. Artı, bu maliyetler esnafa yansımaktadır. Esnaf mağdurdur, bu konuda. Bir de imara açılması nedeniyle üretim alanları azalmaktadır. Bunun için üretimi teşvik edecek, kamusal alanların üretime verilmesi gerekmektedir. İzmir'de, Yalova'da ve diğer bölgelerde imara açılıyor. İmara açıldığı için de Türkiye'de üretim azalıyor."

"ALIM GÜCÜ BİTTİ"

Çakır, yurttaşların Türkiye'nin ekonomik şartları nedeniyle çiçek de alamadığını kaydederek, "Bugünkü ekonomik şartlarda zor. Alım gücü tüketicinin de bitti. Çok özel günlerin dışında çiçek alamıyor. Ekmeğini alamayan kişi çiçek alabilecek mi, alamayacak. Çok zor" dedi.

Çakır çiçekçilerin Çiçekçiler Günü'nü kutlayamadığını ifade ederek, "Çok zor. Çok zor. Ama kutlamak mecburiyetindeyiz. Özel günlerde, Anneler Günü'nde, diğer günlerde, bayramlarınızda, içten kutlayabiliyor musunuz, ekonomi bu haldeyken. Zor" dedi.

"ÇÖPE ATMAMAK İÇİN MALİYETİNE SATIŞLAR"

Türkiye İnterflora Başkanı Bülent Çolak, Çiçekçiler Günü'nü buruk olarak kutladıklarını söyledi. Çolak, "Maliyetler o kadar arttı ki, kar marjları çok eridi. Artık insanlar maliyetine çiçek satmaya çalışıyor. Çünkü çiçekler uzun soluklu ürünler olmadığı için, ömrü çok az. Bu ürünü satamazsan, çöpe atmak zorunda kalıyorsun. Dolayısıyla çöpe atmamak adına maliyetine ve maliyetinin altına da satış yapabiliyorsun. Son yıllarda çiçekçilik sektörü özellikle maliyetler açısında çok etkilendi" diye konuştu.

Çolak, yurttaşların belli bir kesiminin çiçek alabildiğini kaydederek, asgari ücretlinin de ancak ucuz çiçeklerden alabileceğini aktardı. Çolak düğün sezonundan beklentilerini aktardı.