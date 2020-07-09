Çiftçiler davul çalıp oynayarak domuz nöbeti tutuyor - Son Dakika

Çiftçiler davul çalıp oynayarak domuz nöbeti tutuyor

Çiftçiler davul çalıp oynayarak domuz nöbeti tutuyor Mersin'de sayıları her geçen gün artan domuzların ekili tarım arazilerindeki talanı, üreticileri mağdur ediyor Domuz avlanmasının yasak olmasından dolayı çiftçiler davul çalıp oynayarak, silah sıkarak domuzları ürkütmeye çalışıyorlar...

Çiftçiler davul çalıp oynayarak domuz nöbeti tutuyor

Galatasaray'dan Sekidika'nın ücreti ile ilgili çıkan haberlere yalanlama: Huküki işlem başlatacağız
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor

Mersin'de sayıları her geçen gün artan domuzların ekili tarım arazilerindeki talanı, üreticileri mağdur ediyor

Domuz avlanmasının yasak olmasından dolayı çiftçiler davul çalıp oynayarak, silah sıkarak domuzları ürkütmeye çalışıyorlar

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde sayıları her geçen gün artan domuzların ekili tarım arazilerindeki talanı, üreticileri mağdur ediyor. Domuz avlanmasının yasak olmasından dolayı çiftçiler sabahlara kadar domuz nöbeti tutuyor. Kimi davul çalarak, kimi silah sıkarak ve kimi davul eşliğinde oyunlar oynayarak domuzları ürkütmeye çalışıyor

İlçeye 35 kilometre uzakta bulunan Alibeyli Mahallesinde ekili alanı talan eden domuzlar, mahalle sakinlerinin çeşitli nöbet tutmasına neden oldu.

Özellikle ayçiçeği ve üzüm bağlarını tercih eden domuz sürüleri çiftçileri canında bezdirdi.

Çiftçileri gece nöbete zorlayarak gecesini gündüzüne katan domuzlar, üreticinin zor ve umutla yetiştirdiği ürünleri yok ediyor.

Domuzların sayılarının her geçen gün arttığını söyleyen çiftçi Emrah Todu, zor günler yaşadıklarını söyledi. Domuz avının yasak olmasından dolayı daha da zorlandıklarını belirten Todu, "Geçim kaynağımız hayvancılık yanında ayçiçeği, buğday ve bağcılıkta var. Domuz denilen pis hayvan yüzünde mahsul kaldıramıyoruz. Gece sabahlara kadar teneke çalıyoruz, ışık tutuyoruz, bağırıyoruz, torpil patlatıyoruz. Ne bileyim her şeyi yapıyoruz. Sabaha kadar buradayız, 2 saat uykuyla günümüz geçiyoruz. 3-5 sene daha fazla türedi. Domuz avlanması yasak. Devletimizden biran önce çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Biran önce çözüm bulunmasını isteyen Alibeyli Mahallesi Dernek Başkanı Necat Çakır ise, "Bu akşam köyümüzdeki sorunlardan biri olan domuzla mücadele için geldik. Bayağı bir şikayet var. Ürünlerimiz mahvoldu" ifadesini kullandı.

Domuzları ürkütmek için davul çaldıklarını söyleyen Zeki Karagedik, "Köyümüz çiftçilik uğraştığında, buğday, ayçiçeği üzüm bağı olmasından dolayı domuzlardan çok rahatsız. Çok zarar veriyor. Çocuklarımızı rızkını heba ediyor. Bu yüzden yardım bekliyoruz. Domuzları ürkütmek için davul çalıyoruz, teneke çalıyoruz, tüfeğimiz ürkütmek amacıyla sıkıyoruz başka bir çözüm bulamıyoruz" şeklinde konuştu.

Canları sıkılan çiftçiler nöbet sırasında davul çalarak "Domuza gel domuza. Domuz bizi ne hale soktu" diyerek oyun oynadılar.

Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çiftçiler davul çalıp oynayarak domuz nöbeti tutuyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:02 Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 07:33 İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Galatasaray'dan Sekidika'nın ücreti ile ilgili çıkan haberlere yalanlama: Huküki işlem başlatacağız
17:22
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
16:29
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 17:29:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çiftçiler davul çalıp oynayarak domuz nöbeti tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]