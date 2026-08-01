Çığın altında kalan rekortmen dağcıdan kötü haber: 10 kişi ile birlikte hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çığın altında kalan rekortmen dağcıdan kötü haber: 10 kişi ile birlikte hayatını kaybetti

Çığın altında kalan rekortmen dağcıdan kötü haber: 10 kişi ile birlikte hayatını kaybetti
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Dağcılık dünyasını yasa boğan haber Pakistan'dan geldi. Dünyanın 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirvesini yalnızca 6 ayda tamamlayarak rekora imza atan Nepalli dağcı Nirmal Purja, Broad Peak'te meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybetti. 43 yaşındaki Purja'nın da aralarında bulunduğu toplam 10 dağcının yaşamını yitirdiği açıklandı.

Dünyanın 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirvesine en kısa sürede tırmanmasıyla adını dağcılık tarihine yazdıran Nepalli Nirmal Purja'nın, Pakistan'daki Broad Peak'te meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybettiği açıklandı. Facianın 10 dağcının yaşamına mal olduğu bildirildi.

Nepalli dünyaca ünlü dağcı Nirmal "Nimsdai" Purja'dan acı haber geldi. Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde bulunan Broad Peak'e düzenlenen tırmanış sırasında meydana gelen çığın ardından kaybolan Purja'nın yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Çığın altında kalan rekortmen dağcıdan kötü haber: 10 kişi ile birlikte hayatını kaybetti

EKİBİ ACI HABERİ DUYURDU

Purja'nın keşif organizasyonunu yürüten Elite Exped, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 43 yaşındaki dağcının ölümünü doğruladı.

Açıklamada, Purja'nın Broad Peak'te meydana gelen çığda hayatını kaybettiği belirtilirken, keşif ekibindeki diğer dağcıların da kurtarılamadığı ifade edildi. Şirket olayın ayrıntılarına ilişkin ise kapsamlı bilgi paylaşmadı.

Çığın altında kalan rekortmen dağcıdan kötü haber: 10 kişi ile birlikte hayatını kaybetti

10 DAĞCI HAYATINI KAYBETTİ

Purja ve beraberindeki dokuz dağcı, perşembe günü Broad Peak'te meydana gelen çığın ardından kaybolmuştu.

Yetkililerden aktarılan bilgilere göre çığ, perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi. Felakette altı Nepal vatandaşının yanı sıra Pakistan, Umman, ABD ve Çin'den birer dağcı olmak üzere toplam 10 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde yer alan ve 8 bin 51 metre yüksekliğe ulaşan Broad Peak, dünyanın en yüksek 12'nci dağı olarak biliniyor. Dağ aynı zamanda zorlu koşulları ve teknik tırmanış rotaları nedeniyle dağcılar açısından oldukça güç zirvelerden biri olarak gösteriliyor.

Çığın altında kalan rekortmen dağcıdan kötü haber: 10 kişi ile birlikte hayatını kaybetti

14 ZİRVEYİ 6 AYDA TAMAMLAMIŞTI

Purja, 2019 yılında gerçekleştirdiği sıra dışı tırmanışlarla dünya çapında tanınmıştı. Nepalli dağcı, yüksekliği 8 bin metrenin üzerinde bulunan dünyanın 14 zirvesine yalnızca altı ay içinde çıkarak rekor kırmıştı.

Eski bir Gurkha ve İngiliz Özel Kuvvetleri mensubu olan Purja'nın bu sıra dışı yolculuğu daha sonra belgesele de konu oldu.

NETFLIX BELGESELİYLE ÜNÜ DÜNYAYA YAYILDI

Purja'nın 14 zirveyi tamamlama mücadelesini anlatan “14 Peaks: Nothing Is Impossible” adlı belgesel 2021 yılında Netflix'te yayımlandı.

Belgeselin ardından Purja, yalnızca dağcılık çevrelerinde değil, dünya çapında geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan isimlerden biri haline geldi.

Pakistan, Dünya, Nepal, Son Dakika

Son Dakika Pakistan Çığın altında kalan rekortmen dağcıdan kötü haber: 10 kişi ile birlikte hayatını kaybetti - Son Dakika

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