Çılgın at kontrolden çıktı! Dünyaca ünlü meydanı birbirine kattı

Halk TV'ye bağlanmak sonu oldu! İşte SBK'nın nasıl yakalandığının perde arkası

İtalya'da Floransa kentinin tarihi Signoria Meydanı'nda kontrolden çıkan at meydanı birbirine kattı. Heykelleri nedeniyle açık hava müzesi olarak anılan meydanda seyisin kontrolünden çıkarak Loggia dei Lanzi'ye doğru koşan at, çevredeki insanların panikle kaçışmasına neden oldu.

BAKANLIĞIN KONVOYUNA ZARAR VERDİ

Faytonla beraber hızla koşan at, o sırada orada bulunan İçişleri Bakanı Lamorgese'nin konvoyuna ait araçların arasından geçerken araçlara zarar verdi. Araçların arasında sıkışan faytondan kurtulan at, Loggia dei Lanzi'de bir süre sonra sakinleştirildi. Atın paniklemesi nedeniyle yaşanan olayda yaralanan olmazken, meydanda bulanan heykeller de zarar görmedi.