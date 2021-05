Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen: "Türk cimnastiği bundan sonra tepe noktalarda olacak"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, son dönemde kazanılan madalyalarla Türk cimnastik tarihinde ilklere imza atıldığını belirterek, bundan sonra da milli sporcuların uluslararası alanda zirvelerde olacaklarına inandığını söyledi.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nın gençler senkronize finalinde trampolinde kazanılan ilk madalyaları "muazzam bir başarı" olarak tanımlayan Çelen, cimnastiğin yakın dönem faaliyetlerini AA muhabirine değerlendirdi.

"Geçen ay düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nı altın, bronz madalya ve bir olimpiyat kotasıyla tamamlayıp mayıs ayını da yine madalya ile karşılamak bizleri sevindirdi." diyen Çelen şunları kaydetti:

"Trampolin cimnastikte aldığımız bu madalya ile birlikte yeni katılan parkur branşımız hariç tüm disiplinlerimizde Avrupa şampiyonası seviyesinde madalya almış olduk. Olimpik bir disiplinde Elif Çolak ve Sıla Karakuş gibi iki genç sporcu ile ilk madalyamızı almak bizleri çok mutlu etti ve 2024 Olimpiyat Oyunları için de umutlandırdı. Ayrıca Elif Çolak gençler bireysel finalinde üçüncü olarak, trampolinde Türkiye'ye ilk bireysel bronz madalyayı da kazandırarak Avrupa üçüncüsü de oldu.Türk cimnastik tarihinde ilk kez büyükler senkronize finalinde mücadele eden Gürkan Mutlu ve Hüseyin Yontucu ise şampiyonada Avrupa yedincisi oldu. Cimnastik tarihimizin bu ilk başarılarını konuşuyor olmak bile muazzam."

Çelen cimnastiğin her branşına eşit destek verilmeye çalışıldığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Branşlarımız olan artistik, ritmik, trampolin ve aerobikte gelen her başarı diğerini de ileri itiyor. Biz her zaman her branşımıza eşit seviyede destek vermeye çalıştık. Nitekim karşılığını da diğer branşlarımızda olduğu gibi trampolinde de ilk Avrupa madalyamızı kazanarak aldık. Geleceği planlamaya ve projeler üretmeye devam ediyoruz. Gelecek adına ürettiğimiz bir projemiz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da kabul edildi. Yakın zamanda kamuoyuna açıklayacağımız yeni projemizle Türk cimnastiği bundan sonra her branşında uluslarararası turnuvalarda tepe noktalarda olacak."

Cimnastikte emeklerin karşılığının alınmaya başlandığını dile getiren Çelen, "Elde ettiğimiz başarıda Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın desteğiyle malzeme eksiklerini gidermemiz, teknik heyetimizin ve antrenörlerimizin her yıl güncelledikleri planlarına sadık kalmamız büyük önem arz ediyor. Her branşımızda bunun meyvelerini almaya başladık. Cimnastikte ilk madalyaların geldiği dönem bunun bir sürpriz olduğu düşünüldü. Ancak biz birlikte çalışarak bu madalyaları arttırdık. Artık madalyasız döndüğümüz organizasyonlarda üzülüyoruz. Bu gelişimde emeği olan yönetim kurulu üyelerimize, teknik kurullarımıza, antrenörlerimize, sporcularımıza, sporcu ailelerine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'daki Dünya Kupası'nda bu hafta sonu Ritmik Cimnastik Milli Takımı'nın yarışacağını da hatırlatan Çelen, sözlerini şöyle tamamladı:

"2020 yılı Kiev Avrupa Şampiyonası'nda üç çember iki labut aletinde altın madalya kazanan Grup Milli Takımı'mız ile bireyselde Kamelya Tuncel ve Nilgün Sarıoğlu ülkemizi temsil edecek. Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı'mız ile hala olimpiyat kotası şansımızı sürdürüyoruz. Haziran ayında Bulgaristan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda çok sayıda ülke ile yarışacağız ve bunların yaklaşık 10'uyla olimpiyat kotası mücadelesi vereceğiz. Yakınız, her ülke eşit. Biz de hata yapmadan bu kotayı almak istiyoruz. Ritmik cimnastikte bunları konuşuyor olmak bile muazzam bir başarı. Sporcularımızın yaşının da genç olması ritmik cimnastikte de geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor, başarılı sonuçlar elde edeceklerine inanıyorum. Her zaman belirttiğim gibi, Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun hedefi her branşında katıldığı yarışlarda final kovalamaktır. Finallerde de sonucu orada yapılan hatalar belirliyor. Dolayısıyla finale kalan her takımın madalya umudu vardır."