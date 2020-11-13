Çin'den Japonya ve ABD'ye Senkaku Adaları tepkisi - Son Dakika

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın; ABD'nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden'in, Senkaku Adaları'nın savunmasında Washington'un Japonya'ya destek vereceğini söylediğine dair ifadelerine Çin'den tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Japonya ve ABD'ye, "Bölgede barış ve istikrarı tehlikeye atmayın" çağrısında bulundu.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı seçilen Joe Biden ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından; Biden'in, Çin'in doğusunda bulunan Senkaku Adaları'nın savunmasında Japonya'ya yardım etme taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Suga'nın bu açıklamasına Çin'den yanıt gecikmedi.

Suga'nın yaptığı açıklamadaki; Biden'in, Washington'un Japonya-ABD Karşılıklı İşbirliği ve Güvenlik Antlaşması'nı Senkaku Adaları konusunda uygulama taahhüdünü açıkladığına dair sözlerine sert tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, ülkesinin Japonya kontrolünde bulunan adaların Çin topraklarının parçası olduğu iddiasını yineledi. 1960 yılında son halini alan söz konusu antlaşmayı, "Soğuk Savaş'ın bir ürünü" olarak niteleyen Wang, ABD ve Japonya'ya "3. tarafların çıkarlarına zarar vermeme" ve "bölgede barış ve istikrarı tehlikeye atmama" çağrısında bulundu.

Krizin nedeni

Doğu Çin Denizi'ndeki Senkaku Adaları, yıllardır Japonya kontrolünde olsa da Çin ve Tayvan adalar üzerinde hak iddia ediyor. Japonya, söz konusu ülkelerle arasındaki diplomatik sorunların başında gelen adaların; tarih ve uluslararası hukuk açısından kendi topraklarının doğal bir parçası olduğunu savunurken, Senkaku Adaları üç ülke arasında sınır ihlali iddiaları ile sık sık gündeme geliyor.

Güvenlik şemsiyesi

Japonya sınırları içinde gerçekleşecek bir saldırıyı her iki ülkenin barış ve güvenliği için tehlike olarak kabul eden Japonya-ABD Karşılıklı İşbirliği ve Güvenlik Antlaşması, ülkelerin tehditlere karşı birlikte hareket etmesine olanak sağlıyor. 2. Dünya Savaşı sonrası yürürlüğe giren pasifist anayasa nedeniyle Japonya, ABD'nin güvenlik şemsiyesi altında bulunuyor. Japonya'da yaklaşık 50 bin ABD askeri bulunuyor. - TOKYO