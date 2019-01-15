Son Dakika Haberleri: Çin'den Kanada'nın "Keyfi Yargılama" Suçlamasına Tepki

Çin'den Kanada'nın "Keyfi Yargılama" Suçlamasına Tepki

1 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Çin'i keyfi yargılamayla suçlamasına ilişkin, "Kanada'yı hukukun üstünlüğüne ve Çin'in yargı egemenliğine saygı duymaya, hatasını düzeltmeye ve sorumsuzca açıklamalar yapmayı bırakmaya çağırıyoruz.

Çin'den Kanada'nın
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Çin'i keyfi yargılamayla suçlamasına ilişkin, "Kanada'yı hukukun üstünlüğüne ve Çin'in yargı egemenliğine saygı duymaya, hatasını düzeltmeye ve sorumsuzca açıklamalar yapmayı bırakmaya çağırıyoruz." dedi.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Kanada Başbakanı Trudeau'nun bir Kanada vatandaşının Çin'de idam cezasına çarptırılması sonrasında Çin'i "keyfi yargılamayla" suçlamasına tepki gösterdi.

"Kanun önünde herkes eşittir." diyen Hua, bunun hukukun üstünlüğünün doğası olduğunu, Kanada'dan ilgili kişilerin açıklamalarının hukukun üstünlüğünün en temel ruhundan yoksun olduğunu söyledi.

Hua, "Bu durumdan (Kanada'nın suçlamaları) güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyoruz. Kanada'yı hukukun üstünlüğüne ve Çin'in yargı egemenliğine saygı duymaya, hatasını düzeltmeye ve sorumsuzca açıklamalar yapmayı bırakmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu suçlarının topluma büyük zarar verdiğini kaydeden Hua, bu suça yönelik dünyada ağır cezaların uygulandığını ve Çin'in de böyle yaptığını ifade etti.

Hua, diğer yandan Kanada'ya, Huawei Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'un serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Kanada Başbakanı Trudeau dün Çin'de, uyuşturucu kaçakçısı olmakla suçlanan Robert Lloyd Schellenberg'in idama mahkum edilmesinden "son derece endişe" duyduklarını belirtmiş, "Çin, bir Kanadalının karşı karşıya olduğu gibi, ölüm cezasına keyfi olarak başvurmaya başlamayı seçti. Bu, bir hükümet olarak bizim için son derece endişe verici bir durum. Tüm uluslararası dostlarımız ve müttefiklerimiz için de öyle olması gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

Çin'in Liaoning eyaletinin Dalien kentindeki yüksek mahkeme, 222 kilogram metafetaminin Çin'den Avustralya'ya kaçırılmasına yardım etmek suçundan 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Schellenberg'in cezasını idama çevirmişti.

Savcılar, "yeni kanıtların, Schellenberg'in organize bir uluslararası uyuşturucu suçuna karıştığını gösterdiğini" savunmuştu.

Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng,1 Aralık'ta Kanada'da ABD'nin talebi üzerine gözaltına alınmış ve çıktığı mahkemede kefaletle şartlı serbest bırakılmıştı.

Çin ve Kanada ilişkilerinde gerginliğe neden olan Mıng vakasının ardından Pekin yönetimi de Kanada vatandaşı eski diplomat Michael Kovrig ve iş adamı Michael Spavor'u ulusal güvenlik nedeniyle gözaltına almıştı. Kanada makamları, Çin hapishanelerinde tutulan vatandaşlarının sayısının 200'ü aştığını belirtiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:44 Kaynak: AA

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