Çin Dışişleri Bakanı: Escap'ın Çalışmalarını Sıkı Bir Şekilde Destekliyoruz - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı: Escap'ın Çalışmalarını Sıkı Bir Şekilde Destekliyoruz

23.05.2022 21:51
Çin Dışişleri Bakanı: Escap'ın Çalışmalarını Sıkı Bir Şekilde Destekliyoruz

GUANGZHOU, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nun (ESCAP) çalışmalarını sıkı bir şekilde desteklediklerini belirtirken, ortak bir geleceğe...

GUANGZHOU, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nun (ESCAP) çalışmalarını sıkı bir şekilde desteklediklerini belirtirken, ortak bir geleceğe sahip Asya-Pasifik toplumu inşa etme yönünde ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Wang açıklamayı, ESCAP'ın 78'inci oturumunun açılış töreninde video bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşması sırasında dile getirdi. Bu yılın, ESCAP'ın kuruluşunun 75'inci yıldönümü olduğuna dikkati çeken Wang, Asya-Pasifik toplumunun bir kez daha tarihin dönüm noktasında olduğunu söyledi. Asya-Pasifik'teki barış ve refahın, yalnızca bölgenin değil, dünyanın geleceğinin de bir parçası olduğunu belirten Wang, Asya-Pasifik kavramının sulandırılmaması ve Asya-Pasifik'teki işbirliğinin bozulmaması gerektiğine işaret etti. Wang, Asya-Pasifik işbirliğinde yeni bir zafer yaratmak üzere tarihten ders alınması, kararlılıkla ilerlenilmesi ve ortak bir geleceğe sahip Asya-Pasifik topluluğu kurulması yönünde çağrıda bulundu.

Dışişleri Bakanı, ilk olarak Asya-Pasifik bölgesinin, barış ve istikrarı değişmez şekilde koruması, BM Sözleşmesi'nin amaç ve ilkelerini desteklemesi, ayrıca bölgeye askeri bloklar veya blok çatışması getirme yönündeki her türlü girişimi net şekilde reddetmesi gerektiğini vurguladı. Wang, ikinci olarak, bölge ülkelerini, ekonomik kalkınmayı desteklemek ve dünya ekonomisinin toparlanması ve büyümesine daha fazla "Asya Pasifik fırsatı" getirmek için ortak çaba göstermeye çağırdı. Dışişleri Bakanı, üçüncü olarak ise bölge ülkelerinin, kazan kazan ilkesine yönelik işbirliği için birbirlerinin güçlü yönlerinden yararlanmaları ve BM Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nin uygulanmasına Asya-Pasifik olarak katkıda bulunmaları gerektiğini belirtti.

Asya Pasifik bölgesinin, Çin'in bulunduğu ve geliştiği yer olduğunu vurgulayan Wang, ülkesinin, bölgenin yararı için Asya-Pasifik üzerinde yoğunlaşmaya ve somut eylemlerle uzun süreli barış ve bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına daha fazla katkıda bulunmaya devam edeceğini bildirdi. Çin'in bölge barışını kesinlikle koruyacağını ve Asya-Pasifik bölgesinin gelişmesini teşvik edeceğini belirten Wang, ESCAP'ın çalışmalarına sıkı bir şekilde destek vereceklerini sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı: Escap'ın Çalışmalarını Sıkı Bir Şekilde Destekliyoruz - Son Dakika


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