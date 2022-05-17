Çin, G7'yi İç İşlerine Karışmayı Bırakmaya Çağırdı - Son Dakika
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Çin, G7'yi İç İşlerine Karışmayı Bırakmaya Çağırdı

17.05.2022 15:58
Çin, G7'yi İç İşlerine Karışmayı Bırakmaya Çağırdı

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü G7 ülkeleri grubuna yaptığı çağrıda bu grubun Çin'i karalamayı ve Çin'in içişlerine karışmayı bırakmasını istedi.

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü G7 ülkeleri grubuna yaptığı çağrıda bu grubun Çin'i karalamayı ve Çin'in içişlerine karışmayı bırakmasını istedi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, günlük haber brifinginde G7 dışişleri bakanları toplantısı tarafından yayınlanan ve Hong Kong, Xinjiang, insan hakları, denizcilik sorunları ve Ukrayna'daki durum, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrar ve Çin ile ilgili diğer çeşitli konuları içeren bildiri hakkında yorum yapması istendiğinde, bazı açıklamalarda bulundu. "Çin'in Hong Kong, Xinjiang ve Taiwan ile deniz meseleleriyle ilgili konulardaki tutumu tutarlı ve nettir" diyen Zhao, Çin'in, G7 başkanlığına karşı çıktığını kesin bir dille ifade ettiğini sözlerine ekledi. Zhao, "Uzun G7 bildirisi, çürütmeye bile değmeyecek, akıl almaz iddialarla dolu. Çin'in ciddi duruşunu ve nesnel gerçeklerini hiçe sayarak, Çin'in içişlerine bariz şekilde müdahale ediyor, Çin'e kötü niyetli iftiralar atıyor, karalıyor ve Rusya-Ukrayna çatışması gibi bahanelerle bir kez daha Çin'e baskı yapıyor" dedi.

Zhao, Çin'in G7'yi, merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemi, uluslararası hukuka dayalı uluslararası düzeni ve BM Sözleşmesi'nin amaç ve ilkelerine dayanan uluslararası ilişkilerin temel normlarını desteklemeye çağırdığını söyledi ve G7'yi Çin'in egemenliğine saygı duymaya ve Çin'e iftira atmaktan ve Çin'in iç işlerine herhangi bir biçimde müdahale etmekten vazgeçmeye çağırdı. Zhao şöyle konuştu: "G7'yi dünya barışı ve kalkınmasının çıkarına hareket etmeye, çifte veya çoklu standart uygulamaktan vazgeçmeye, her fırsatta kasları esnetmek için diğer ülkelerin kapılarına askeri uçaklar ve savaş gemileri göndermeyi bırakmaya, diğer ülkelerde sebepsiz yere renkli devrimleri kışkırtmaktan vazgeçmeye, keyfi olarak yasadışı yaptırımlara veya sınırı aşan yargı yetkisine başvurmayı bırakmaya ve Çin hakkında yalan ve söylentiler üretmeyi ve yaymayı bırakmaya çağırıyoruz." Zhao ayrıca G7'yi, Soğuk Savaş zihniyetine ve ideolojik ön yargıya sarılma, "küçük klik" grup siyaseti izleme, çatışma ve bölünme yaratma ve dünyaya kaos getirme yerine sorumluluğunu üstlenmeye, gerekli uluslararası yükümlülüğünü yerine getirmeye, gerçek çok taraflılığı korumaya, küresel yönetişime odaklanmaya, BM, G20 ve diğer çok taraflı mekanizmalarla işbirliğini güçlendirmeye ve küresel güçlüklerin ele alınmasında ve dünya ekonomisinin toparlanmasının desteklenmesinde olumlu bir rol oynamaya çağırdı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Pazartesi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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