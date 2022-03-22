Çin, Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalarda askeri üsler kurmayı hakkı olarak görüyor - Son Dakika
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Çin, Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalarda askeri üsler kurmayı hakkı olarak görüyor

22.03.2022 15:54
Çin, Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalarda askeri üsler kurmayı hakkı olarak görüyor

Çin, Güney Çin Denizi'ndeki yapay adaları silahlandırdığına yönelik eleştirilere karşı "kendi topraklarında" savunma tesisleri kurmasının hakkı olduğunu savundu.

Çin, Güney Çin Denizi'ndeki yapay adaları silahlandırdığına yönelik eleştirilere karşı "kendi topraklarında" savunma tesisleri kurmasının hakkı olduğunu savundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, günlük basın toplantısında, ABD'nin Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı Amiral John C. Aquilino'nun yapay adaların askerileştirilmesinin bölge güvenliğini tehdit ettiğine yönelik sözlerine ilişkin "Topraklarında ihtiyaç duyduğu ulusal savunma tesislerini kurmak her egemen ülkenin hakkıdır, uluslararası hukuka uygundur ve kınama vesilesi yapılamaz." dedi.

ABD'nin bölgedeki faaliyetlerinin sorun yaratmayı ve tahrik etmeyi amaçladığını savunan Vang, "Bu, kıyı ülkelerinin egemenliğini ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor ve Güney Çin Denizi'ndeki düzene, seyrüsefer güvenliğine zarar veriyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı'nın sözleri

Amiral Aquilino, AP'ye verdiği özel mülakatta, Çin'in Güney Çin Denizi'ne inşa ettiği adalardan en az 3'ünü tamamıyla askerileştirdiğini, gemi savar ve uçak-savar füze sistemleri, lazerler ve sinyal bozucu aygıtlarla donattığını ileri sürmüştü.

Söz konusu askerileşme ve silahlanmanın, Güney Çin Denizi'ne kıyısı bulunan ülkelerin yanı sıra bölgede etkinlik gösteren tüm ülkelerin seyrüsefer serbestisini tehlikeye attığı görüşünü dile getiren Aquilino, " Çin Halk Cumhuriyeti, son 20 yılda 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük askeri yığınağı yaptı. Tüm kapasitelerini artırarak giriştiği bu silahlanma, bölgeyi istikrarsızlaştırıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalarda askeri üsler kurmayı hakkı olarak görüyor - Son Dakika


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